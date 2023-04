Pourquoi le prix des nouvelles frégates belges est plus élevé que prévu

Ces frégates ont été commandées par la Belgique conjointement avec les Pays-Bas.

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder a défendu le prix de revient plus élevé que prévu des nouvelles frégates que la Belgique commande avec les Pays-Bas. L’augmentation du prix est en effet significative, a-t-elle indiqué, mais l’inflation joue un rôle et les frégates belges seront identiques aux frégates néerlandaises en termes d’armement, a-t-elle répété devant la commission parlementaire de la défense.

Les gouvernements belge et néerlandais ont donné leur feu vert à la commande de quatre frégates le 31 mars dernier. Les deux frégates belges coûteront à notre pays environ 2 milliards d’euros, bien plus que les 1,2 milliards d’euros estimés en 2018. Selon la ministre PS, les prix actuels ne sont plus comparables à ceux de 2018 : il faut y ajouter l’inflation des dernières années, dit-elle, soit environ 554 millions d’euros supplémentaires. Le reste du surcoût, soit 400 millions d’euros, concerne l’armement et les capteurs de haute technologie, a précisé Mme Dedonder. La Belgique et les Pays-Bas font construire des frégates identiques, y compris en termes d’armement, « afin de garantir une interopérabilité totale et d’avoir le même niveau de protection ». En outre, des retombées économiques à hauteur de 355 millions d’euros sont attendues pour notre pays, a précisé la ministre.

Le prix des nouvelles frégates belges connu seulement après l’accord

Peter Buysrogge (N-VA), Annick Ponthier (Vlaams Belang) et Georges Dallemagne (Les Engagés) ont notamment critiqué la manière dont le dossier a été traité. Par exemple, le prix élevé n’a été connu que trois jours après la signature de l’accord. Selon M. Dedonder, cela était nécessaire pour éviter que des informations sensibles ne soient divulguées avant que le parlement néerlandais ne soit informé.

Les nouveaux navires doivent remplacer les frégates actuelles de classe M. Celles-ci sont entrées en service dans les années 1990. La Belgique a acheté deux navires aux Pays-Bas, le Leopold 1 et le Louise-Marie, en décembre 2005 pour un montant de 230 millions d’euros.