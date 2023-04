Plus de 200 militaires belges au Mississippi: pour quelle raison?

Plus de 200 militaires belges, issus des composantes Terre, Air et médicale, sont engagés pour deux semaines dans un exercice multinational qui se déroule dans l’État américain de Mississippi (sud) sous l’appellation de Southern Strike, a-t-on appris mardi de sources militaires.

Il s’agit de la première participation belge à cet exercice renommé, selon le Régiment des Opérations spéciales (« Special Operation Regiment », SOR), qui y voit une reconnaissance du fait qu’il est considéré comme un partenaire compétent et fiable par les pays partenaires et plus particulièrement au sein de la communauté internationale des SOF (forces spéciales).

L’exercice se déroule du 13 au 28 avril au « Gulfport Combat Readiness Training Center » (CRTC), géré par l’Air National Guard (ANG) du Mississippi, ont précisé ces sources à l’agence Belga. Le gros du détachement belge est fourni par le SOR, qui chapeaute les unités para-commandos, soit le 2e bataillon de commandos de Flawinne et le 3e bataillon de parachutistes de Tielen, les centres d’entraînement spécialisés; le 6e groupe CIS et le Special Forces Group (SFG), une unité d’élite qui a mené en août 2021 l’opération d’évacuation Red Kite de Kaboul après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan.

Mais de nombreuses autres unités de la composante Terre sont aussi impliquées, avec un renfort médical. La composante Air est pour sa part représentée par un de ses nouveaux avions de transport Airbus A400M Atlas provenant du 15e wing de Melsbroek, ainsi que par le wing météo de Beauvechain a-t-on ajouté de mêmes sources. Southern Strike (SSTK) est un exercice interarmées organisé depuis une dizaine d’années par la garde nationale aérienne du Mississippi au CRTC, situé près de la ville de Biloxi, sur le Golfe du Mexique.

« La mission du CRTC est d’offrir aux unités militaires américaines et alliées, aériennes, terrestres et même navales, conventionnelles et de forces spéciales, une occasion unique d’entraînement multi-domaine afin qu’elles puissent préparer une capacité de combat en vue d’un déploiement dans le monde entier », a précisé le service de presse de la Défense.

La participation belge se concentre sur la planification et l’intégration interarmées air-terre, avec la participation d’un SOTUs (« Special Operations Task Unit ») et d’un SOATU-FW (« Special Operations Air Task Unit – Fixed Wing », c’est-à-dire un A400M) pour un total de 208 personnes.

Les militaires du SOR utiliseront principalement le parachutage en chute libre militaire « pour mener à bien des actions sur un objectif lors de missions de reconnaissance, de marquage et de préparation de zones d’atterrissage et de largage, de capture de personnel clé de l’ennemi et d’extraction d’expatriés », a ajouté la Défense. Pour le SOR, cet exercice représente « une étape importante dans le plan stratégique et sa transformation » en vue de la planification et de l’exécution d’opérations spéciales, sa nouvelle raison d’être.