Défense: le premier F-35 belge apparaît au grand jour

Le premier avion de combat F-35 destiné à la Belgique est apparu pour la première fois au grand jour, reposant sur son train d’atterrissage, à l’extérieur de l’usine de son constructeur, le groupe américain Lockheed Martin, a révélé l’avionneur sur les réseaux sociaux.

Lockheed Martin a publié une photo de cet appareil devant cette usine, située à Fort Worth, au Texas (sud des États-Unis), avec comme légende: « le premier F-35 de la Force aérienne belge sur son chemin vers la finition finale ».

Il apparait tracté, entouré de techniciens et encore dénué de sa couleur – grise – définitive sur le fuselage et les ailes. Il doit encore passer en atelier de peinture, puis subir des tests de furtivité, avant de quitter la chaîne de production longue d’un mile (environ 1,6 kilomètre) installé dans une immense usine datant de la Seconde Guerre mondiale mais sans cesse modernisée.

« L’attente touche à sa fin », ajoute Lockheed, en faisant référence à la sortie d’usine ‘(« roll out » en jargon), prévue lors d’une cérémonie le 10 décembre prochain à Fort Worth en présence du Premier ministre Alexander De Croo.

Ce premier F-35A (la version à décollages et atterrissages conventionnels de cet avion furtif de cinquième génération aussi appelé Lightining II) est en cours d’assemblage depuis plus d’un an dans l’immense usine de Lockheed, qui produit quelque 150 avions par an. La Belgique a commandé en 2018 34 F-35A, destinés à remplacer ses F-16 vieillissants, pour un montant d’environ 3,8 milliards d’euros.