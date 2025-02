Défense: quatre recrues sur 10 ne vont pas au terme de leur formation

L’an dernier, quatre candidats sur 10 ne sont pas allés au terme de leur formation à la Défense, rapporte samedi le journal Het Nieuwsblad. Pourtant, « il y a parfois jusqu’à quatre candidats » pour un poste vacant, selon le chef de la Défense, le général Frederik Vansina.

Le syndicat militaire ACMP-CGPM avait déjà mis en avant le problème des casernes délabrées dans lesquelles débarquent les jeunes recrues et le problème de leur accompagnement de la part d’instructeurs parfois inexpérimentés et peu motivés. « De nombreux jeunes arrivent -notamment après avoir visionné des clips promotionnels- avec des attentes irréalistes à la Défense« , explique le président du syndicat, Yves Huwart. « Non, à la Défense, vous ne descendrez pas régulièrement d’un hélicoptère avec une corde. »

La Défense affirme que des efforts ont déjà été entrepris pour mieux encadrer les recrues, notamment en mettant à disposition de meilleures infrastructures, en faisant passer la formation de base de neuf à 10 semaines et en donnant aux recrues plus de temps pour améliorer leur condition physique.

Du côté du cabinet du ministre de la Défense, Theo Francken (N-VA), on souligne que selon les derniers chiffres disponibles, les abandons sont entretemps retombés à environ 35%.