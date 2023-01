De Liège à Ranst, comment la neige a chamboulé le pays

Pour la première fois en cet hiver 2023, la neige est tombée sur la Belgique, vendredi. Provoquant, comme souvent, son lot de perturbations sur les routes.

D’importants embarras de circulation dus aux fortes chutes de neiges et aux incidents routiers ont eu lieu vendredi après-midi sur la zone de police de Liège, indique son service presse. La police liégeoise a même conseillé aux usagers de ne pas utiliser leur véhicule.

« Dans l’attente du déneigement et de l’épandage des routes qui est en cours, il est déconseillé de prendre le volant. En raison des chutes de neige actuelles, les conditions de roulage sont extrêmement compliquées sur le territoire de la ville de Liège. Les voiries en pente sont très glissantes et certaines sont inaccessibles pour le moment, » a expliqué la police de Liège dans un communiqué publié vendredi vers 18h25. Certaines rues vont être fermées à la circulation, annonce la police de Liège à l’agence Belga.

Par ailleurs, sur l’autoroute E40, la situation est aussi difficile entre Liège et Bruxelles, indique la police fédérale.

Le Centre de crise de Wallonie et la police de la route ont appelé vendredi soir à ne pas prendre la route dans les régions touchées par les averses hivernales. Si des personnes sont contraintes de le faire, la prudence est de mise. La phase de vigilance routière renforcée est maintenue.

En Flandre, une épandeuse a percuté vendredi après-midi la glissière de sécurité sur l’autoroute E313 près de Ranst, en direction d’Anvers, et s’est renversée, indique le Centre flamand de la mobilité. Elle a perdu son chargement et son conducteur est entre la vie et la mort, a confirmé la police fédérale en fin d’après-midi. La gêne occasionnée était toujours considérable, avec trois bandes de circulation impraticables. La cause précise de l’incident doit encore être déterminée. Cependant, les routes sont annoncées glissantes dans les environs. Le chauffeur impliqué a probablement perdu le contrôle du véhicule sur la bande de droite, a heurté le rail de sécurité avant de basculer vers la berme centrale et de revenir sur la droite de l’autoroute. L’épandeuse a terminé sa course dans la glissière de sécurité.

Plus globalement, l’heure de pointe du soir était compliquée sur les routes de Flandre ce vendredi. A la congestion typique de la fin de journée s’ajoutent des embarras de circulation dus aux intempéries et aux incidents routiers, a déclaré un porte-parole du Centre flamand de la mobilité.

Jusqu’à 280 km d’embouteillages ont ainsi été comptabilisés sur les routes flamandes. Le phénomène était en train de se résorber, mais vers 18h00, quelque 250 kilomètres de files congestionnaient encore le nord du pays.

Dans la province du Limbourg, le trafic sur les routes E314 et E313 a été fortement retardé, voire interrompu, en raison d’averses hivernales. L’Agence flamande des routes et de la circulation demande aux usagers de rouler lentement et de garder des distances de sécurité.

Des averses sous forme de pluie, de neige fondante ou de grésil sont prévues partout dans la soirée de vendredi, prévient par ailleurs l’Institut royal météorologique (IRM). Plus tard dans la soirée et dans la nuit de vendredi à samedi, il commencera à geler sur tout le territoire. Par conséquent, les routes, déjà humides, pourraient être glissantes en raison du gel, du brouillard givrant et des averses hivernales.