De Croo: « Nous ne nous laisserons pas intimider » par les menaces

Les menaces visant le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sont « totalement inacceptables », a réagi samedi le Premier ministre Alexander De Croo auprès de Belga. « Soyons cependant clairs: nous ne nous laisserons intimider par personne. Le travail continue », a ajouté le libéral flamand, alors que la sécurité a été renforcée autour de M. Van Quickenborne.

De dreiging ten aanzien van justitieminister @VincentVQ is totaal onaanvaardbaar.



Maar het moet duidelijk zijn: we laten ons door niemand intimideren. Het werk gaat verder.



Bijzondere dank aan onze Belgische veiligheids- en inlichtingendiensten en hun Nederlandse collega’s. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) September 24, 2022

Le Premier ministre a ajouté avoir contacté son ministre de la Justice (Open VLD) et compatir également avec sa famille. Alexander De Croo a en outre remercié les services de renseignement et de sécurité belges et néerlandais pour leur collaboration. « Merci aux services de sécurité pour leur réponse rapide et professionnelle. Je suis la situation de près, avec eux », a, pour sa part, réagi, sur Twitter, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) en qualifiant elle aussi les menaces d' »inacceptables ».

Dreigen met geweld is onaanvaardbaar. Dank aan de veiligheidsdiensten voor hun snelle en professionele optreden. Ik volg de situatie, samen met hen, op de voet op. Alle moed, @VincentVQ. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) September 24, 2022

Enfin, côté néerlandais, le ministre de la Justice Dilan Yeşilgöz-Zegerius a assuré la Belgique de son soutien. « Nous sommes côte à côte pour la sécurité dans nos pays. Nous ne plierons jamais », a-t-il ainsi écrit sur Twitter.

We staan samen zij aan zij voor de veiligheid in onze landen.

We zullen nooit buigen. https://t.co/9qiWYnpBE8 — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) September 24, 2022

Trois hommes de nationalité néerlandaise, âgés de 20, 29 et 48 ans, ont été privés de liberté aux Pays-Bas dans la nuit de vendredi à samedi dans le cadre de l’enquête en cours. La menace est considérée comme « sérieuse » par le parquet fédéral et le Centre national de crise a pris des mesures nécessaires pour placer le ministre sous sécurité renforcée.

Selon la VRT, il s’agirait d’une tentative d’enlèvement ourdie par le milieu de la drogue. Het Laatste Nieuws ajoute que « au moins » un fusil d’assaut et des bouteilles remplies d’essence ont été découvertes à l’intérieur d’un véhicule immatriculé aux Pays-Bas, repéré à proximité du domicile du ministre dans la banlieue de Courtrai.