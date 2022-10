Cristal Park: perquisitions chez Ecetia Finances

Les bureaux de l’intercommunale liégeoise Ecetia Finances, rue Sainte-Marie à Liège, ont été perquisitionnés ce jeudi. L’information a été confirmée au Vif par la porte-parole du parquet de Liège, Catherine Collignon, et par le directeur général d’Ecetia Finances, Bertrand Demonceau.

Une dizaine d’enquêteurs de la section économique et financière de la police judiciaire fédérale de Liège ont débarqué au petit matin et ont emporté toute la comptabilité en lien avec Immoval, ainsi que tous les documents internes d’Ecetia Finances relatifs au projet Cristal Park.

Pour rappel, Immoval est la société chargée de réaliser le mégaprojet immobilier Cristal Park à Seraing, sur le site du château et des anciennes cristalleries du Val Saint-Lambert. Immoval est depuis fin juillet en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), l’antichambre de la faillite. Ecetia Finances est le premier créancier d’Immoval, laquelle lui doit plus de 3,3 millions d’euros.

Ecetia comptable d’Immoval en 2012

A partir de janvier 2012, un comptable d’Ecetia avait repris en mains la comptabilité d’Immoval. A l’époque, la société connaissait déjà de graves problèmes de trésorerie et de gestion. Suite à cette reprise, des dépenses personnelles réalisées par Pierre Grivegnée, la cheville ouvrière du Cristal Park, avaient déjà été identifiées.

« A l’analyse, une majorité de débours payés avec la carte de crédit d’Immoval ne concernent pas celle-ci ce qui implique que, même s’ils lui sont remboursés, cela pourrait prêter à confusion », peut-on lire dans le procès-verbal du comité exécutif d’Immoval du 7 novembre 2012. Bertrand Demonceau, le directeur général d’Ecetia Finances, était alors membre du comité exécutif d’Immoval. Pour stopper ces pratiques, le comité avait décidé de résilier la carte de crédit d’Immoval.

Prêts garantis mais pas trop

Lors de la perquisition, M. Demonceau a notamment été interrogé et assure avoir « pleinement collaboré » avec les enquêteurs. Le juge d’instruction Philippe Richard, qui a placé Pierre Grivegnée sous mandat d’arrêt pour abus de biens sociaux mardi dernier, était présent sur les lieux lors de la perquisition.

Ecetia Finances est une intercommunale dite « mixte » et un établissement financier exonéré du précompte mobilier. Son activité consiste à accorder des prêts et des crédits au bénéfice d’opérateurs privés (ou privés/publics) en charge de projets immobiliers. En cas de faillite d’Immoval, Ecetia Finances dispose de garanties et sûretés sur ses prêts, mais ne récupérera jamais l’entièreté de sa créance.

David Leloup, avec François Braibant (RTBF)