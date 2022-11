Cristal Park à Seraing: les craintes de l’asbl « Le Bois du Val » pas tout à fait apaisées

L’asbl « Le Bois du Val », qui regroupe une série de citoyens inquiets pour le devenir de la zone boisée située aux Cristalleries du Val Saint-Lambert à Seraing, a indiqué vendredi par communiqué avoir accueilli de manière positive l’annonce de la suspension des compromis de vente entre la Maison Sérésienne et la société Immoval.

Ses membres ne sont pas rassurés pour autant, 110 autres hectares restant concernés par un autre compromis de vente « par des hypothèques, et par une convention obligeant la commune à se porter garante vis-à-vis de certains créanciers. Dans le pire des scénarios, le collectif craint que les terrains soient vendus aux plus offrants pour éponger les dettes« , dénonce ce dernier.

Mettant en avant l’intérêt d’une telle zone et sa préservation dans la lutte contre le réchauffement climatique, l’asbl attend désormais des actions concrètes du politique. « Les immeubles à l’abandon sur le site sont nombreux, ainsi que les zones déjà bétonnées, dès lors la rénovation et la reconversion du bâti sur l’entité sérésienne, et en particulier sur le site du Val Saint-Lambert, doivent être une priorité absolue », estime-t-elle encore.

C’est pourquoi l’asbl demande à ce que les compromis de vente qui mettent en péril les espaces verts sur le site du Val soient cassés et que le plan de secteur, qui définit certaines zones comme bâtissables, soit révisé.

Le collectif se montre par ailleurs concerné par le développement d’autres projets dans la région: la nouvelle ligne à haute tension qui relierait la nouvelle centrale TGV au poste de Rimière et la création des deux centrales au gaz sur le site du Val et aux Awirs, à Flémalle.