Crise énergétique chez les indépendants et PME : « Les régions n’ont pas dépensé un euro pour les aider »

Le Ministre fédéral des Classes moyennes, des Indépendants et des PME David Clarinval était au micro de LN24 ce lundi matin. Il s’est notamment exprimé sur la crise énergétique subie par les indépendants. Selon lui, ce sont les Régions qui n’ont pas encore fait leur job.

Parmi les personnes touchées par la crise énergétique, nombreux sont les indépendants qui appellent à l’aide pour pouvoir survivre. Certains d’entre eux n’hésitent pas à parler même « d’état suicidaire ». Une situation dont le ministre fédéral David Clarinval (MR) dit avoir conscience. « Je ne vous cache pas que, depuis des mois, j’entends et je rencontre beaucoup d’indépendants qui sont dans une difficulté terrible », a-t-il expliqué à la journaliste Fanny Rochez, sur LN24.

Depuis la mi-septembre, les aides se multiplient pour aider les entreprises et les indépendants: chômage temporaire, le droit passerelle, les réductions, report des cotisations sociales… Des mesures qui ne sont pas suffisantes, selon les indépendants. Mais pour David Clarinval, ces mécanismes fiscaux sont déjà utiles. « Au fédéral, on a mis en place des aides indirectes. On me dit: ‘ce n’est pas ce qu’on veut, on veut des aides directes’, mais elles sont quand même utilisées. Je vois que le chômage temporaire, il y a 40.000 personnes qui les utilisent. Je vois que le droit passerelle, il y a aussi des personnes qui le demandent. Les diminutions d’accises et de TVA, le report de cotisations… »

Selon le ministre des Indépendants et des PME, une solution à ce problème de crise énergétique peut être trouvée, mais le système fédéral belge ne permet pas d’intervenir directement. David Clarinval renvoie donc la balle aux Régions, qui n’auraient pas suffisamment agi. « Aujourd’hui, ce que les autres États font, ce sont des interventions directes sur le prix de l’énergie, sur la facture. Le problème, c’est qu’en Belgique, on n’a pas encore ces interventions directes puisque ce sont les Régions qui sont compétentes et qui doivent intervenir directement. Or, à Bruxelles, je n’ai pas encore entendu qu’il y avait des mesures qui étaient prises pour aider directement les indépendants sur leurs factures. Et en Wallonie, j’entends que les aides sont en retard et ne seront pas là avant l’année prochaine. Aujourd’hui, les régions doivent faire leur part du travail. Il n’y a pas un seul euro qui a été dépensé par aucune région pour aider les indépendants, jusqu’à présent. »

Pas de grande progression en Wallonie, aucune à Bruxelles

Alors que la Flandre investit 250 millions d’euros de subventions pour les entreprises qui adoptent des mesures pour faire des économies d’énergie, il n’en est rien en Région Bruxelloise. « Barbara Trachte (secrétaire d’État à la Transition économique, Ecolo, NDLR) doit aussi prendre le taureau par les cornes, parce que les aides ne sont pas là », lance David Clarinval.

En Wallonie, où le MR est à la manœuvre, le ministre régional de l’Économie Willy Borsus avait promis des aides pour début octobre. Une enveloppe de 505 millions d’euros serait en jeu. Sauf qu’un mois plus tard, rien ne semble avoir changé. « Elles seront probablement là l’année prochaine. C’est tard ! », affirme son collègue libéral fédéral.

Le ministre Clarinval lance un appel aux indépendants pour limiter la casse. « Il faut dire aux indépendants de continuer à demander des étalements, de continuer à demander à revoir les prix, parce qu'[ils sont] en diminution depuis le mois de septembre sur le gaz et l’électricité. On peut donc déjà revoir aujourd’hui ces prix et on a des diminutions quand on a des taux variables. »

Dans tous les cas, son message est clair : les Régions doivent agir au plus vite pour éviter un désastre.