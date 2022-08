Covid: la chambre du conseil prolonge la détention du patron d’Avrox

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé lundi soir de maintenir en détention Laurent Hericord, directeur d’Avrox, la société luxembourgeoise qui a fourni 15 millions de masques buccaux à la Belgique, a indiqué mardi son avocat, Me Laurent Kennes.

Ce dernier avait demandé la libération de son client, mais la chambre du conseil ne l’a pas suivi. Il a fait appel de cette décision. L’affaire passera donc en chambre des mises en accusation dans une quinzaine de jours.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire, en juin 2020, sur l’achat de 15 millions de masques buccaux à Avrox, qui a ensuite débouché sur une instruction judiciaire. En mai 2021, dans le cadre de cette enquête pour faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment d’argent entre autres, des perquisitions ont été effectuées dans plusieurs pays européens et deux personnes ont été privées de liberté, dont Laurent Hericord, le directeur d’Avrox.

L’homme a été libéré au bout d’un mois de détention, mais il a été arrêté de nouveau la semaine dernière et placé sous mandat d’arrêt pour avoir violé les conditions de sa libération provisoire et pour avoir commis de nouveaux faux.

Le parquet de Bruxelles n’a pas souhaité faire de commentaire sur le dossier. Du côté de la défense, Me Kennes conteste les accusations faites à son client. « On lui reproche d’avoir violé ses conditions en ayant eu des contacts avec l’un de ses meilleurs amis », a expliqué l’avocat. « En outre, d’autres parties ont soumis au juge d’instruction des documents demandant la libération de certaines marchandises qui avaient été saisies. Il soupçonne que ces documents sont des faux et que mon client est impliqué. Mais nous le contestons formellement. »