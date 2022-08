Covid: Bruxelles lance une nouvelle campagne de vaccination

Face à la probable recrudescence du Covid cet automne, la Cocom (Commission communautaire commune) dévoile sa stratégie de vaccination pour les Bruxellois. Dès septembre, elle lancera une nouvelle campagne de vaccination destinée en priorité aux plus de 50 ans et au personnel soignant.

« Le coronavirus est et restera là, sans doute, pendant encore longtemps », déclare le ministre de la Santé bruxellois Alain Maron (Ecolo). « Cependant, nous ne sommes plus dans la gestion d’une crise, mais bien dans la gestion d’une phase endémique. Nous devons donc continuer à protéger tout le monde, et surtout les plus vulnérables. »

Début septembre, les personnes de plus de 50 ans, les immunodéprimés, le personnel soignant ainsi que le personnel et les résidents de maisons de repos recevront une invitation pour se faire vacciner. La Région bruxelloise lancera également une campagne de sensibilisation destinée à tous les adultes.

A partir de 12 septembre, la Région démarrera la vaccination des personnes invitées par lettre. Dès le 1er octobre, tous les Bruxellois qui le souhaitent pourront se faire vacciner, avec ou sans rendez-vous. Il est également toujours possible de faire un premier vaccin contre le Covid, ainsi que de vacciner les mineurs à partir de 12 ans. Pour rappel, le délai minimum entre deux doses de vaccin est de trois mois.

Les Bruxellois désireux de se faire vacciner pourront soit se rendre dans un des quatre centres de vaccination de la ville, soit dans une pharmacie qui pratique la vaccination, soit chez leur médecin généraliste, soit faire appel au service mobile s’ils ne sont pas capables de se déplacer.

Une efficacité élevée

D’après le Conseil supérieur de la santé, « l’efficacité vaccinale contre les effets graves causés par Omicron reste élevée, avec une protection forte et continue de l’ordre de 80-90% après la réception de la première injection de rappel même, il y a de plus en plus de preuves d’un affaiblissement vers 3-6 mois ».

La Région bruxelloise adopte une stratégie similaire de vaccination à celle de la Région wallonne qui invite également toutes les personnes de plus de 50 ans à se faire vacciner, ainsi que le personnel de soignant. La Région flamande a quant à elle décidé d’inviter toutes les personnes de plus de 18 ans.