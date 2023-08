Coup d’Etat au Niger: environ septante Belges évacués, d’autres devraient suivre

Environ 70 Belges ont quitté le Niger, à la suite d’un coup d’Etat, ont annoncé les Affaires étrangères jeudi. D’autres ressortissants devraient suivre.

« Environ 70 Belges et ayants droit souhaitant quitter le Niger ont été évacués à bord d’avions français« , a annoncé jeudi après-midi la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib sur X (anciennement Twitter). D’autres Belges et ayants-droits devraient être évacués sous peu, a précisé le porte-parole du ministère.

En ce moment, environ 70 Belges et ayants droit souhaitant quitter le #Niger ont été évacués à bord d'avions français 🇫🇷. En collaboration avec nos partenaires UE 🇪🇺 et internationaux, nous restons mobilisés. La coopération internationale démontre une fois de plus son importance. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 3, 2023

La France a commencé à évacuer ses ressortissants et bénéficiaires du Niger en début de semaine, après le coup d’État militaire survenu la semaine dernière. Paris a annoncé qu’elle était prête à rapatrier d’autres Européens dans l’opération et une septantaine de Belges ont ainsi pu rejoindre le sol européen.

D’autres ressortissants belges et ayants-droits (famille, réfugiés…) devraient bientôt retrouver le chemin de la Belgique. Leur nombre n’est pas connu en raison d’une situation « en constante évolution », selon le porte-parole de la diplomatie belge Nicolas Fierens Gevaert. L’opération d’évacuation française est désormais terminée, a annoncé jeudi matin le ministère français des Affaires étrangères. Selon le ministre de la Défense Sébastien Lecornu, 1.079 personnes ont été évacuées du Niger, dont 577 Français.

« L’évacuation de ressortissants Belges et ayants-droits supplémentaires est bien prévue. Nous sommes rassurés par le fait que l’espace aérien civil a été rouvert ce matin et que les frontières terrestres avec plusieurs pays voisins ont été également rouvertes », a expliqué M. Fierens Gevaert. « En collaboration avec nos partenaires UE et internationaux, nous restons mobilisés. La coopération internationale démontre une fois de plus son importance », a conclu la ministre des Affaires étrangères.