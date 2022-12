Les « cougnous », en dessert plutôt à Saint-Nicolas ou à Noël ? Voici les traditions qui se cachent derrière cette viennoiserie typiquement belge.

Saint-Nicolas apporte son lot de traditions : mandarine, spéculoos et autres friandises acidulées dans les chaussures, présents pour les écoliers et écolières les plus sages… Mais aussi le cougnou, qui débarque dans les boulangeries en même temps que le grand Saint.

Que des « cougnous » ?

Le cougnou est, d’après le Dictionnaire des belgicismes (1), un « pain brioché à base d’œufs et de lait, dont la forme évoque un nouveau-né emmailloté ». Il peut se déguster nature, aux raisins secs ou au sucre (perlé).

On entend volontiers parler de « cougnou » en Wallonie et à Bruxelles, bien que d’autres formules sont utilisées en fonction des différentes régions du pays. On préfère le terme « bonhomme » à Liège et dans les environs, tandis que dans le Hainaut, on préfère la variante « cougnol(l)e » (nom féminin), terme issu du wallon « cougnou » et du picard « cougnole ».

On peut également entendre parler de « cougnole » et de « quegnole » dans le Nord-Pas-de-Calais, en France.

Une autre tradition en France

Mathieu Avanzi, linguiste et professeur ordinaire à l’Université de Neufchatel, revient dans un article consacré à la diversité culturelle et linguistique de Saint-Nicolas autour de l’appellation du « cougnou » sur le site françaisdenosrégions et va plus loin que le Dictionnaire des belgicismes (1) puisque dans le Nord de la France, on peut entendre jusqu’à 16 variantes nominales de la brioche de Saint-Nicolas.

#Cougnou ou #cougnole, #männele ou #mannala ? La Saint-Nicolas est aussi une fête de la diversité linguistique et culturelle. Mes explications à lire ici 👉 https://t.co/kAyyIlW4Gb et bonne fête de la Saint-Nicolas ! pic.twitter.com/xvGowx1f0W — Mathieu Avanzi (@MathieuAvanzi) December 5, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

De Saint-Nicolas à Noël

Comment se fait-il qu’à partir de ce 6 décembre et jusqu’aux fêtes de fin d’année, différentes variétés de cougnous garnissent les vitrines des boulangeries ? En région liégeoise, le cougnou arrive sur les étals des boulangeries dès la Saint-Nicolas avec l’indication « bonhomme » en référence au wallon « bonome » qui désignait jadis les représentations de Saint-Nicolas en pâte à gâteau ou en pain d’épices.

Une autre tradition liée au cougnou est, comme le précise le site Gourmandiz, l’offrande à Noël aux seigneurs, curés, officiels et maître de l’école. D’une redevance, il sera distribué au XIXème siècle comme « étrennes » aux enfants le matin de Noël.