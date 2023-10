Conner Rousseau présente ses excuses: « Je suis un peu effrayé par moi-même »

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a présenté ses excuses pour les propos qu’il a tenus début septembre à des policiers de Sint-Niklaas alors qu’il avait trop bu.

Je suis un peu effrayé par moi-même. C’était une faute et je veux m’en excuser« , a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse tenue dans un café de la cité de Flandre orientale après son audition par la police judiciaire fédérale de Gand. Ces déclarations dans la nuit du 1er au 2 septembre ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire. Elles seraient de nature raciste envers la communauté Rom. Une accusation dont s’est défendu le socialiste flamand devant les médias.

Il n’a pas voulu donner le détail de ses dires mais a assuré que la discussion s’est déroulée dans une « ambiance amicale ». Il a expliqué avoir exprimé la frustration des habitants de son quartier devant « des intimidations, des nuisances et des dépôts d’immondice ». Il a néanmoins reconnu qu’il a incité les policiers à se servir de leur matraque contre des Roms pour leur apprendre le respect. « Je rejette cette déclaration, même si c’est celle d’une personne ivre et que c’était pour rire. Il est clair sur les images (de la bodycam des policiers, ndlr) qu’il s’agissait de divagations d’une personne bourrée. Mais je prends mes distances avec ces propos car ils ont à mille lieues de ce que je suis« , a-t-il dit. A entendre M. Rousseau, il ne peut être question de racisme dans son chef. Son parcours politique et les combats qu’il a menés pour l’égalité des droits en attestent: « Cela ne correspond pas avec ce que je suis. Toute ma vie, je me suis investi en faveur des jeunes, des gens vulnérables, je me suis battu pour l’égalité des droits et des chances, et je continuerai à le faire ».

Le président de Vooruit a saisi il y a quelques jours la justice en référé pour empêcher HLN et VTM de diffuser un article et un reportage reprenant des extraits du procès verbal de l’incident. Il a obtenu gain de cause, s’attirant de vives critiques, notamment de l’association flamande des journalistes. Il s’est justifié : à ses yeux, il n’était pas correct que toute la Flandre soit mise au courant de ce qu’on lui reprochait avant qu’il ait pu consulter le PV et voir les images de la police. « Dans ce pays, il y a trop d’allégations et de fausses accusations », a-t-il affirmé. Il n’a pas porté plainte contre les fuites mais il se pose toutefois des questions, en particulier sur les onze jours qui ont suivi l’incident et la rédaction du procès-verbal. M. Rousseau a fait l’objet ces derniers mois d’accusations qui visaient son comportement et qui ont été classées sans suite.