Conflit Israël-Gaza: « La Belgique accumule les bévues diplomatiques », selon la N-VA

Le chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover, désapprouve la demande de certains partis de la Vivaldi de mener une enquête internationale sur le risque de génocide perpétré à Gaza par Israël.

Peter De Roover, le chef de groupe de la N-VA à la Chambre, s’est montré très critique quant à la demande des partis de gauche et du CD&V de mener une enquête internationale sur le risque qu’Israël commette un génocide dans la bande de Gaza. Ce sont avant tout des considérations politiques qui sont en jeu et la Belgique fait mauvaise figure sur la scène internationale en accumulant les bévues diplomatiques, a-t-il estimé jeudi matin dans l’émission de Ochtend sur Radio 1.

Mercredi, le PS et Vooruit ont appelé la Belgique à se joindre à la coalition de pays ayant demandé à la Cour internationale de Justice d’enquêter sur le risque de génocide par Israël à Gaza et sur les actes qualifiés de crimes de guerre et contre l’humanité.

Mardi soir, trois autres partis du gouvernement fédéral, Ecolo, Groen et le CD&V, avaient émis la même demande. « On peut certainement formuler des critiques sur la politique israélienne mais dans toute solution, il faut obtenir l’adhésion (du pays). Pensez-vous que cela serve à quelque chose de clouer Israël au pilori comme ça? » a réagi jeudi le nationaliste flamand.

Ce dernier a illustré son propos par le voyage d’Alexander De Coo en Chine sans que la question des Ouïgours ait été mise à l’agenda. « Il est évident qu’il n’y a pas de succès électoral à obtenir avec les Ouïgours, et c’est ce qui est à l’origine de la démarche (vis-à-vis d’Israël). L’intention est de parler à un certain groupe d’électeurs », a-t-il indiqué.

Selon Peter De Roover, enfin, la Belgique accumule les bévues diplomatiques sur la scène internationale. « Ce gouvernement adopte toujours une position très européenne, jusqu’à ce qu’il n’obtienne pas l’adhésion des autres Etats membres. Ensuite, la Belgique veut faire cavalier seul et même l’Allemagne est scandalisée », a-t-il résumé.