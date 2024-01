Conditions glissantes, brouillard givrant: à quoi s’attendre sur les routes et dans les transports ce vendredi

Voici à quoi s’attendre sur les routes en Belgique ce vendredi, après que le pays ait été fortement perturbé pendant deux jours par d’importantes chutes de neige.

Tant la police fédérale que l’agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) avertissent vendredi les usagers de la route des conditions glissantes sur les chaussées en raison de plaques de glace et de neige durcie.

Si la phase d’alerte routière a pris fin jeudi midi, la vigilance renforcée est toujours de mise en Wallonie en raison des conditions hivernales. Aucun embouteillage important n’était toutefois signalé vendredi à 7h00.

ll est recommandé de suivre les sites trafiroutes.wallonie.be et inforoutes.be pour s’informer sur l’état de la circulation.

L’agence flamande en charge de la circulation a pour sa part appelé à nouveau les usagers de la route à la prudence, que ce soit sur la chaussée ou sur les pistes cyclables. Les voiries sont particulièrement glissantes dans les provinces de Flandre orientale et occidentale.

La majeure partie de la Belgique, à l’exception de la Côte, est toujours en vigilance jaune aux conditions glissantes jusqu’à 13h00 en raison de plaques de glace ou de neige durcie sur les chaussées. Le brouillard pourra par ailleurs givrant à certains endroits, prévient l’Institut royal météorologique.

Plusieurs lignes du TEC circulent à nouveau

Le TEC annonce la reprise de nombreuses lignes de bus après deux jours de perturbations sur le réseau wallon de transport en commun. Si toutes les lignes circulent à nouveau en province de Luxembourg, la situation est plus contrastée en province de Namur, où une cinquantaine de bus ne circulent pas ce vendredi matin alors que toutes les autres lignes connaissent des déviations.

En province de Liège, une quarantaine de lignes sont interrompues et la plupart des autres font également face à des déviations. Dans le Brabant wallon, toutes les lignes circulent, mais restent sur l’itinéraire « déviation hivernale ». Dans la région de Charleroi, on compte une quinzaine de bus en circulation, alors que le métro continue de rouler. Sur le reste du Hainaut, la majeure partie des lignes reste à l’arrêt à Mons-Borinage et dans le Centre, avec des déviations sur les autres lignes en circulation. Dans le Hainaut occidental, les arrêts restent limités, mais les déviations sont toujours nombreuses. Il est recommandé de suivre le site letec.be pour se tenir au courant de la situation du réseau au fil de la journée.

Les perturbations sont plus limitées du côté de la SNCB

Du côté de la SNCB, des retards et suppressions restent possibles en raison des conditions hivernales, mais les perturbations sont plus limitées. Les trains circulent à vitesse réduite sur la ligne Courtrai-Zottegem, un train est tombé en panne entre Malines et Zaventem et un aiguillage est tombé en panne entre Tongres et Hasselt : autant d’incidents qui peuvent entraîner des retards et suppressions. La circulation des trains est également perturbée sur la ligne Louvain-Liège.

Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire, indique pour sa part que le gel sur les caténaires peut mener à des retards sur le trafic. Cela concerne principalement les lignes Hasselt-Tongres-Liège, Louvain-Hasselt, Louvain-Malines, Courtrai-Bruxelles et Courtrai-Poperinge. Aucun problème majeur n’est toutefois signalé et Infrabel rappelle qu’en cas de problème, les équipes techniques sont prêtes à intervenir. La SNCB appelle également les voyageurs à visiter le site belgiantrain.be pour s’informer sur la situation du réseau.