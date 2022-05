Concours d’entrée en médecine: l’avant-projet de décret adopté en 1re lecture

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en première lecture l’avant-projet de décret relatif à l’instauration d’un concours d’entrée pour les filières de médecine et de dentisterie à partir de l’année académique 2023-2024, annonce-t-il jeudi.

L’accord prévoit d’offrir la garantie à tous les étudiants déjà dans le cursus de disposer d’un numéro INAMI, ainsi qu’une objectivation des besoins en médecins sur le terrain en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un quota, pour les étudiants qui sortiront en 2028, qui passe de 505 à 744 numéros INAMI. Le concours se déroulera en une session unique comprise entre le 16 et le 31 août qui précède l’année académique concernée.

Les huit matières sur lesquelles portera le concours sont les mêmes que celles de l’examen d’entrée actuellement en place, à savoir la chime, la biologie, la physique, les mathématiques. Ainsi que ce qui est raisonnement, analyse, intégration, synthèse, argumentation, critique et conceptualisation, mais aussi communication et perception des situations de conflit ou potentiellement conflictuelles; perception de la dimension éthique des décisions à prendre et leurs conséquences pour les individus et la société et, enfin, empathie, compassion, équité et respect.

Les candidats seront classés dans l’ordre des notes obtenues. Le classement des candidats se fera en deux filières séparées, médecine d’un côté, et dentisterie de l’autre. Le gouvernement envisage aussi une réduction du nombre maximal de candidats non-résidents de 30% à 15%.