« Cinq à dix hivers difficiles »: la phrase de l’année ? Votez !

Quelles sont les petites phrases qui ont fait la grande actu en 2022? Comme l'année dernière, Le Vif invite ses lecteurs à voter pour l'une des quinze déclarations épinglées par la rédaction.

Même sans la guerre en Ukraine, les factures de gaz et d’électricité auraient flambé. Les experts s’en alarmaient depuis août 2021. Mais peut-être pas au point de devoir s’acquitter, comme certains consommateurs, de factures mensuelles dépassant les 1 000 euros. Et cela ne fait que commencer, selon les prévisions des « cinq à dix hivers difficiles » du Premier ministre, Alexander De Croo. « Beaucoup ont été étonnés par ma déclaration, racontait deux mois plus tard le Premier ministre à Sudinfo. Mais […] je constate que rien ne laisse penser que ce n’est pas vrai. Alors oui, nous serons confrontés à cinq hivers difficiles. Mais si nous faisons les bons choix stratégiques maintenant […], nous pouvons faire un pas de géant par le suite ». C’est qu’il ne fera sans doute pas toujours 25 degrés les cinq prochains moins d’octobre et que tous les mois de novembre ne seront pas les plus chauds des dernières décennies.

La prophétie d'Alexander De Croo sera-t-elle élue « phrase de l'année » ?