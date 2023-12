Cantons de l’Est: première ouverture de la saison des pistes de ski

Pour la première fois de la saison, certaines pistes de ski et de luge sont ouvertes dans les Cantons de l’Est. La quantité de neige tombée ces derniers jours permet la pratique du ski de fond dans le centre de sport d’hiver d’Herzebösch, à Elsenborn, sur le territoire de la commune de Bütgenbach. Les pistes de 2 et de 5 km y sont tracées. Les locations de ski y sont également ouvertes.

A Ovifat, sur le territoire de Waimes, on a eu recours aux canons à neige pour obtenir une couche de poudreuse variant entre 15 et 20 cm et ainsi pouvoir ouvrir les pistes de ski alpin verte et bleue ainsi que la piste de luge.

Ski de fond

A la Baraque Michel, tous les parcours de ski de fond (de 5 à 25 kilomètres) étaient ouverts.

Les gérants du club de ski attendent une affluence importante en ce premier week-end d’ouverture de la saison. Les températures négatives prévues par l’IRM sur les hauteurs devraient encore permettre la pratique des sports de glisse ce dimanche, voire les jours suivants.

D’autres centres de sport d’hiver pourraient d’ailleurs ouvrir leurs portes durant la journée pour accueillir les visiteurs désireux de s’adonner aux joies du ski. Un important nombre de promeneurs est aussi attendu dans les Fagnes ce week-end pour profiter du paysage enneigé.