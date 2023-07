Bruxelles: bientôt un mémorial pour les victimes de la pandémie

Le gouvernement bruxellois a délivré un permis d’urbanisme pour la réalisation d’un mémorial commémorant les victimes de la pandémie Covid-19, au nord de Bruxelles, a annoncé vendredi la secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine Ans Persoons.

Esquissé par le bureau Bas Smets, ce lieu de recueillement fait partie d’un projet d’ensemble de plusieurs sites mémoriaux. Baptisé « Onument » et voué à devenir un lieu de repos dans la ville, ce monument logé au cœur du Parc d’Osseghem sera « un lieu propice au calme, à la mémoire des victimes de la pandémie, mais aussi des êtres chers partis trop tôt, a commenté Ans Persoons dans un communiqué.

En mémoire des victimes de la pandémie Covid-19, un projet d’édification de plusieurs mémoriaux à travers le pays a été pensé en collaboration avec le bureau Bas Smets à Courtrai, Louvain, Gand, Lommel et Aarschot. Ces espaces de mémoire forment un réseau d’endroits propices au recueillement, la découverte et la rencontre, a ajouté la secrétaire d’Etat . Selon celle-ci, quoique différent, chaque monument est basé sur le même principe. Un cercle parfait, composé d’éléments courbes de mêmes dimensions, est interrompu par une force naturelle comme un cours d’eau, un ou plusieurs arbres, une différence de hauteur, etc. L’idée consiste à esquisser un cercle brisé par une force naturelle. La composition démontre ainsi comment la nature interfère avec nos vies, ici symbolisées par les bancs.

Le permis porte sur l’installation d’un mémorial aux victimes de la pandémie Covid-19 ainsi que sur l’aménagement d’un sentier d’accès à cette installation à partir de l’avenue de la Passerelle. « Onument » consiste en l’installation de 13 bancs équidistants, disposés en cercle, séparés par la forêt qui entoure chacun des bancs.