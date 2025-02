Bpost: la grève prend fin, les tournées reprennent, mais les syndicats ne sont toujours pas convaincus

Un accord sur la fin des grèves a été conclu chez Bpost après la réunion entre la direction et les syndicats. Les blocages sont suspendus, le travail reprend ce mercredi soir.

Un « accord sur la fin des grèves » a été conclu, mercredi, entre les syndicats et la direction de bpost, a indiqué cette dernière, hier soir, peu avant 22h. « Cela signifie que le travail reprendra dès ce soir. » La CGSP se montre quelque peu plus nuancée, mais confirme suspendre les blocages.

Direction et syndicats s’étaient revus dans l’après-midi pour tenter de mettre fin au conflit social qui secoue l’entreprise depuis deux semaines. Les représentants des travailleurs devaient présenter la dernière proposition de la direction à leurs bases en soirée. La CGSP a confirmé avoir décidé de « privilégier le front commun et le dialogue » et donc de suspendre les blocages, bien que pas totalement convaincue par les propositions de l’entreprise.

Le syndicat socialiste interrompt ses actions « le temps de voir si ce qui est proposé par bpost, rencontre bien les demandes du terrain ». « Nous avons pris acte du protocole d’accord et nous suspendons l’appel à la grève en attendant la concrétisation des engagements donnés par bpost », a pour sa part communiqué la CSC auprès de RTL Info.

Quant au SLFP, il indique que « la méfiance reste de mise« .

La ministre en charge des Entreprises publiques Vanessa Matz s’est déclarée satisfaite de l’accord intervenu entre la direction et les organisations syndicales. Elle dit se réjouir « que le dialogue social ait pu pleinement jouer son rôle » et réitère « tout son soutien dans la poursuite des discussions autour de la stratégie et du développement de bpost ».

Dans les semaines à venir, direction et syndicats se reverront pour discuter des modalités des réorganisations déjà annoncées.