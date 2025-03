Bientôt un gouvernement bruxellois? Les informateurs dégagent une piste sans la N-VA, la formation reprend

Après trois semaines et une quarantaine de réunions, les informateurs Christophe De Beukelaer et Elke Van Den Brandt privilégient une coalition à sept partis pour un gouvernement bruxellois. Les trois familles principales (MR, Open-VLD, PS, Vooruit, Les Engagés et le CD&V) et Groen doivent se positionner lundi soir. Le N-VA n’est plus dans la course.

Il y a lieu de parler d’une avancée majeure, ce vendredi soir, dans le cadre de la formation d’un gouvernement bruxellois. Christophe De Beukelaer (Les Engagés) et Elke Van Den Brandt (Groen) ont bouclé leur mission d’information avec un constat fort, mais implacable tant il prend en compte les vétos exclusifs de chacun. L’assimilation de la N-VA au prochain exécutif bruxellois n’est plus dans les cartons.

Ce lundi, les sept partis des trois grandes familles politiques du pays, à savoir le MR et l’Open VLD, le PS et Vooruit, Les Engagés et le CD&V ainsi que Groen se réuniront ensemble pour entériner le scénario actuel et relancer David Leisterh dans sa mission de formateur. Il est entendu que ce dernier est également pressenti Ministre-président bruxellois.

C’est dans un contexte complexe que s’est inscrite cette mission d’information. Ce jeudi encore, le parlement bruxellois s’écharpait sur les crédits provisoires pour établir un budget pour le deuxième trimestre de l’année «qui n’ont laissé personne indifférent», admet Christophe De Beukelaer.

