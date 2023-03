Attentats : « On n’a pas su donner le support auquel les gens avaient droit », reconnait De Croo

Le Premier ministre était présent auprès des familles de victimes et des militaires pour rendre hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016.

Lors de l’hommage aux victimes des attentats, le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré : « On n’a pas su donner le support auquel les gens avaient droit », a-t-il reconnu. Sa déclaration fait écho aux nombreuses doléances que les victimes et leurs proches ont exprimé en ce sens ces derniers temps, notamment au procès des attentats.

Le procès en cours est un « élément important », a noté Alexander De Croo en ce septième anniversaire du funeste 22 mars 2016 et des attaques lors desquelles 32 personnes avaient perdu la vie et des centaines d’autres avaient été blessées. Mais le moment, très particulier, reste symbolique chaque année et il est important de se rappeler de ce qu’il s’est passé et de se souvenir des victimes et de leurs proches, a-t-il insisté.

Le jour des attentats, il y a sept ans, le pays n’était pas préparé à de telles attaques. « On a appris beaucoup de choses depuis lors et on est désormais mieux préparés à apporter une aide. Mais on espère naturellement que cela ne se reproduira jamais », a confié le Premier ministre à l’issue du moment de recueillement de mercredi. « On continuera à venir en aide au maximum aux victimes, qui ne seront jamais oubliées », a encore assuré Alexander De Croo.