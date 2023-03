Attentats de Bruxelles : le procès entre lundi dans la dernière semaine des témoignages de victimes

L’audience de lundi marquera l’ouverture de la dernière semaine consacrée aux témoignages de victimes devant la cour d’assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016. Elle sera encore consacrée aux survivants et aux proches de victimes de l’attaque dans la station de métro Maelbeek.

La journée de lundi débutera avec la prise de parole des deux sœurs de Laurianne Visart de Bocarmé, qui a trouvé la mort dans l’explosion à Maelbeek. Le père de la jeune fille, ancien journaliste à la RTBF aujourd’hui pensionné, et sa mère ont renoncé à se présenter devant la cour. Seront ensuite entendues Christelle Giovannetti, survivante de Maelbeek et membre du conseil d’administration de l’AISBL Life4Brussels, puis Stella Muloway Kabula.

L’après-midi sera consacrée aux interventions de Alhem El Khaldi, Sabah Agharbi et de Sara Margoum, blessée dans le métro à Maelbeek. Cette dernière avait connu une mésaventure deux semaines plus tôt à l’audience lorsque que l’accusé Ibrahim Farisi, qui comparait libre, l’avait involontairement bousculée en sortant de la salle, entrainant son transport à l’hôpital. Deux victimes de Zaventem (Lisa Dignac et Julien Ciarniello) ayant demandé tardivement à pouvoir témoigner viendront à la barre en fin d’après-midi.

Interrogatoire croisé des accusés: le 3 avril

Les témoignages des victimes devraient se terminer mercredi 29 mars, avant de céder la parole à plusieurs experts (Computer Crime Unit de la police judiciaire fédérale, islamologue, professeur en géopolitique, criminologues et psychiatre). L’interrogatoire croisé des accusés débutera, quant à lui, le lundi 3 avril et s’étalera sur deux semaines.

Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres – Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi – sont accusés de participation aux activités d’un groupe terroriste, d’assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d’assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti à 07h58 dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. Une troisième bombe a été découverte sur les lieux un peu plus tard, que les services de déminage ont fait exploser après avoir évacué les services de secours et de police encore sur place.

Une heure plus tard, à 09h11, une nouvelle explosion s’est produite, cette fois à Bruxelles, dans la station de métro Maelbeek. Ces attaques terroristes ont fait 32 morts et près de 300 blessés.