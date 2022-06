Ancrer le droit à l’IVG dans la Constitution belge? « Il y a urgence, nous ne sommes pas à l’abri »

Aux Etats-Unis, la Cour suprême a révoqué le droit à l’avortement. En Belgique, les personnalités politiques dénoncent. L’ancrage du droit à l’avortement dans la constitution lui permettra-t-il d’être protégé ?

Il s’agit d’une décision historique. La Cour suprême des Etats-Unis a enterré l’arrêt emblématique « Roe v. Wade » de 1973 qui garantissait le droit d’avorter aux Américaines. Les Etats sont désormais libres d’autoriser ou non l’IVG.

Si cette décision inquiète les Etats-Unis et le monde, elle n’est pas sans conséquence en Belgique. En effet, la question de la mise à l’agenda du droit à l’IVG dans la Constitution fait surface.

L’ancrage constitutionnel pour quoi faire ?

Pour le PS, Ecolo et DéFi – cet ancrage permettrait de sécuriser le droit à l’avortement. Pour Patrick Prévot (PS), le « cataclysme » aux Etats-Unis montre que « rien n’est jamais acquis » : « Les Etats-Unis ont montré que l’impossible peut arriver ». Le député socialiste dont le parti est enclin à l’introduction d’une garantie pour le droit à l’IVG dans la constitution belge affirme qu’un travail est en cours : « Un courrier a été envoyé à la présidente de la commission de la révision de la Constitution notamment pour savoir quel article mobiliser : celui dédié à la vie privée, celui relatif à l’égalité ou encore celui lié au principe de non-discrimination ».

Sous cette législature, le seul levier des articles portés à révision serait l’article 22 relatif au respect de la vie privée et familiale. Pour la députée Séverine de Laveleye (Ecolo), favorable à l’introduction du droit à l’avortement dans la Constitution, cela ferait échos au droit fondamental sur lequel s’était appuyé l’arrêt Roe v. Wade aux Etats-Unis.

Pour Sophie Rohonyi (DéFI), qui ne se dit pas « contre un ancrage dans la Constitution qui permettrait de garantir l’exercice de ce droit fondamental », la démarche semble périlleuse. L’article 22 n’a pas été ouvert à révision pour cette question. L’urgence est, selon la députée DéFI, ailleurs : « L’urgence est d’élargir la loi car nous ne sommes pas à l’abri » en dénonçant l’attitude du PS « qui a toutes les cartes en main » pour mettre le point à l’agenda parlementaire.

Elargir la loi

La proposition de loi pour un élargissement du délai jusqu’à 18 semaines après la conception, une diminution du délai de réflexion à 48 heures et la fin des sanctions pénales est en stand by au parlement. Et pour cause : « Quatre renvois au Conseil d’Etat du Belang, de la N-VA et du CD&V. Ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire parlementaire. », dénonce Sophie Rohonyi qui se demande s’il y en aura un cinquième.

Du côté du PS et d’Ecolo, on dit suivre l’accord du gouvernement où il est demandé une étude afin d’objectiver la loi sur l’IVG (ndlr : cette demande a été inscrite par le CD&V). Un groupe d’experts indépendants – qui travaillent « dans l’ombre et sans idéologie » confie une source parlementaire – doit rendre ses premiers résultats, fin de l’année civile. Est-ce que cela aura pour impact une modernisation de la loi et des pratiques qui l’entourent ? Séverine de Laveleye se montre optimiste : « L’étude et le contexte international (ndlr : la situation aux Etats-Unis et en Pologne) devraient donner matière à avancer dans le bon sens ». Pour Sophie Rohonyi, « ce groupe de travail n’a pas de plus-value. La loi est déjà évaluée par la commission d’évaluation dont les parlementaires ont accès aux comptes-rendus ».

La mise à l’agenda parlementaire devra-t-elle attendre alors les résultats du groupe d’experts ? C’est la suite du processus si on en croit les sources parlementaires. Pour la députée DéFI, il s’agit d’un leurre puisque « le deuxième volet de l’accord du gouvernement prévoit qu’un consensus se dégage au sein des partis de la Vivaldi pour allonger le délai de l’IVG ». Pour rappel, le CD&V qui a renvoyé plusieurs fois la proposition devant le Conseil d’Etat, est aussi un partenaire au sein la Vivaldi. Tout repose-t-il sur le CD&V ? Séverine de Laveleye, qui ne souhaite pas accabler son partenaire de la majorité, affirme avoir « confiance en eux pour avancer dans le sens de l’histoire ».

Cette question mènera-t-elle à une crise au sein de la Vivaldi ? A suivre…