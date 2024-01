Les intempéries touchent durement la Wallonie: « Je n’avais plus connu cela depuis 1999 »

Alors que la Wallonie et Bruxelles sont en alerte jaune, plusieurs cours d’eau sont en alerte de crue. Deux campings ont dû être évacués à Couvin, alors qu’un zoning a été inondé à Jemeppe-sur-Sambre.

Le bourgmestre de Couvin, Claudy Noiret, a pris mardi soir un ordre d’évacuation concernant les campings résidentiels des Chenaux et du Caillou d’Eau à Petigny (Couvin), suite aux intempéries. Le niveau d’eau de l’Eau Blanche et de l’Eau Noire ne cesse de monter. « La police et les services de l’administration ont fait du porte à porte au sein des parcs résidentiels des Chenaux et du Caillou d’Eau pour les avertir de la situation dans laquelle on se trouvait. Ici, je viens de prendre un ordre d’évacuation. Je n’avais plus connu cela depuis 1999. Je préfère anticiper », a indiqué le bourgmestre.

Plusieurs bâtiments du zoning Jemeppe 2000, situé à Jemeppe-sur-Sambre (province de Namur), sont inondés à la suite des fortes pluies qui ont touché le secteur lundi, indique la zone de secours Val de Sambre. « Les canalisations sont bouchées au niveau du zoning, ce qui favorise l’accumulation de l’eau », a expliqué Marc Gilbert, chef de corps de la zone.

La Senne, la Sennette, le Canal Charleroi-Bruxelles, la Vierre, la Haute Semois, la Chiers, la Sûre, l’Eau d’heure et l’Eau noire sont passés en alerte de crue, tout comme la Dendre ainsi que la Basse et Moyenne Semois. Pour la Basse Semois, la Moyenne Semois et leurs affluents, les seuils devraient être atteints dans les journées de mercredi ou jeudi. Le Viroin, l’Eau blanche, l’Amblève, l’Our, la Haute Sambre, la Basse Sambre, la Haute Meuse (amont et aval), l’Escaut, la Lys, la Dyle la Haute Lesse, la Lhomme, la Basse Lesse, l’Ourthe, la Vesdre, la Haine, et la Mehaigne ainsi que leurs affluents sont pour leur part en pré-alerte de crue.

Alerte jaune sur une grande partie du pays, alerte orange sur la province de Luxembourg

L’alerte jaune de l’IRM est émise pour ce mardi après-midi et soir pour les provinces flamandes du Brabant flamand et du Limbourg, pour le Hainaut, Bruxelles et le Brabant wallon. L‘alerte jaune pour les provinces de Liège et Namur est, elle, de rigueur jusque jeudi matin 8h.

Une nouvelle zone de pluie très active traversera en effet le pays d’ouest en est, et sera suivie cette nuit et demain de nombreuses averses. Les cumuls de précipitations pourront dépasser les 25 litres/m2 en 24 heures en beaucoup d’endroits au sud du sillon Sambre et Meuse et dans le centre du pays, prévient l’IRM.

Comme annoncé précédemment, la vigilance orange est même de mise ce mardi soir et durant la nuit prochaine dans le sud de la province de Luxembourg, où l’on dépassera les 50 l/m2 sur 24 heures (avec des cumuls qui pourraient atteindre 60 à 80 l/m2).

L’alerte repassera ensuite à la couleur jaune jusque jeudi matin. Dans les autres régions, même si le seuil d’un avertissement ne sera tout juste pas atteint, les quantités de précipitations prévues sont significatives, pointe l’IRM, selon qui une attention particulière est à porter pour la Flandre occidentale à cause des fortes précipitations attendues sur le nord de la France.

Cet avertissement pourrait être étendu à d’autres provinces et/ou prolongé dans le temps, souligne l’Institut. Sur l’ensemble de l’événement, de lundi soir à jeudi, les cumuls pourront dépasser les 100 l/m2 dans le sud de la province du Luxembourg, seront plutôt compris entre 50 et 100 l/m2 ailleurs en Ardenne, et varieront de 30 à 60 l/m2 dans le reste du pays, conclut l’IRM.

Une alerte jaune au vent est par ailleurs de mise pour la Flandre occidentale et le long du littoral. Le vent se renforcera en effet dès 17h00 mardi. Les vents forts se maintiendront ensuite une bonne partie de la nuit, jusque vers 05h00, avec des rafales de 80 à 100 km/h sur l’ouest du pays.