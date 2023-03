Affaire Olivier Vandecasteele: Hadja Lahbib s’entretient une nouvelle fois avec son homologue iranien

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib a une nouvelle fois eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian, indique-t-elle via Twitter.

Le message reste le même côté belge: « J’ai, une fois de plus, dénoncé les détentions arbitraires. Notre compatriote Olivier Vandecasteele doit être libéré au plus vite et, dans l’intervalle, ses conditions de détention doivent s’améliorer », précise la libérale. « Nous maintenons la pression », ajoute-t-elle.

Les deux ministres s’étaient rencontrés fin février à Genève en marge de la 52e session du Conseil des droits humains de l’ONU.

Entre-temps, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours introduits en Belgique contre la loi validant le traité de transfèrement de personnes condamnées conclu avec l’Iran, traité qui devrait permettre d’obtenir le retour au pays d’Olivier Vandecasteele. Le Belge est détenu en Iran depuis le 24 février 2022, dans des conditions régulièrement décriées. Selon toute vraisemblance, ce transfèrement permettrait dans l’autre sens à l’Iran de récupérer Assadolah Assadi, détenu en Belgique après avoir été condamné pour un projet d’attentat terroriste contre un rassemblement de l’opposition iranienne.

Récemment, la ministre a indiqué à la Chambre que la Belgique a invité l’Iran à échanger les instruments de ratification du traité de transfèrement, ce qui ouvre la voie à son entrée en vigueur prochaine.