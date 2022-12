474 entreprises comptant trop de malades de longue durée risquent une amende

Pas moins de 474 entreprises reçoivent cette semaine un avertissement signalant que le nombre d’employés malades de longue durée atteint la limite. Il s’agit d’employés qui sont en incapacité de travailler depuis plus d’un an et bénéficient d’allocations, à l’exclusion des fonctionnaires. La moitié de ces firmes risquent de se voir infliger une amende, vendredi De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.

Les entreprises les plus concernées par les malades de longue durée sont actives dans le secteur du nettoyage, des soins résidentiels et hospitaliers. ­

Si elles ne parviennent pas à faire baisser le nombre d’employés malades de longue durée au sein de leur organisation, elles risquent d’écoper d’une amende l’an prochain. Celle-ci peut s’élever à 2,5% de leur masse salariale annuelle totale. Dans une petite entreprise cela pourrait peser près de 20.000 euros, dans une grande, la somme pourrait grimper à 200.000 euros.

Selon le cabinet du ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, 212 entreprises ont déjà été épinglées, ce qui générerait 1,5 million d’euros, un montant alors affecté à des fonds de prévention.

Selon le quotidien De Standaard, le gouvernement espère surtout réveiller les entreprises. « Elles ont encore la possibilité d’améliorer les conditions de travail », déclare le cabinet du ministre Frank Vandenbroucke.

Quelles entreprises sont concernées?

Toujours selon De Standaard, l’amende concerne uniquement les entreprises qui comptent deux fois plus de malades de longue durée que les entreprises du même secteur et aux résultats trois fois moins bons que la moyenne générale dans le secteur privé.

Seules les entreprises de plus de 50 employés et dont au moins trois employés ont souffert d’une maladie de longue durée au cours de l’année écoulée sont concernées. Le cabinet tient uniquement compte des malades de moins de 55 ans qui comptent au moins trois ans d’ancienneté. Les employés qui reprennent le travail à temps partiel ne sont pas comptabilisés.

10 000 malades de longue durée au travail ?

Par ailleurs, le VDAB (l’équivalent flamand du Forem), l’INAMI et les caisses d’assurance maladie veulent guider 10 000 malades de longue durée vers un retour au travail l’année prochaine. À cette fin, ils ont signé un accord-cadre avec le ministre flamand du Travail Jo Brouns (CD&V) et le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit). L’objectif est de passer à la vitesse supérieure et d’atteindre 12 000 personnes d’ici 2024.

La Belgique compte environ 500 000 malades de longue durée. Le gouvernement fédéral, notamment avec le « plan de retour à l’emploi » du ministre Vandenbroucke, s’est engagé depuis longtemps à leur donner les moyens d’agir, notamment par le biais des coordinateurs de retour à l’emploi. « En ce qui nous concerne, nous passons à la phase 2.0 de la politique », a déclaré le ministre Vandenbroucke. « C’est la phase où nous mettons les principaux acteurs en mouvement et les plaçons devant leurs responsabilités. » (Avec Belga)