106 caméras supplémentaires en cours d’installation dans la zone Bruxelles-Ixelles

La zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles prévoit d’étendre son réseau de caméras de près d’un quart dans les prochains mois, si l’on en croit les chiffres avancés lundi soir au conseil communal de la Ville de Bruxelles par le bourgmestre Philippe Close.

Celui-ci était interrogé par le conseiller MR David Weytsman à propos de la qualité, de l’efficacité et de l’installation du réseau de caméras de vidéosurveillance de la Ville de Bruxelles et, par extension, de la zone de police de Bruxelles-Ixelles. Actuellement, la police dispose de son propre réseau de 370 caméras sur le territoire de la Ville de Bruxelles et de la commune d’Ixelles lorsqu’elle souhaite visionner des images. 106 nouvelles caméras sont en cours d’installation, parmi lesquelles 88 sur le territoire de Bruxelles.

Parmi celles-ci, 62 devraient être installées avant la fin de l’année, si la volonté affichée dans ce sens par le bourgmestre se concrétise. Selon Philippe Close, les nouvelles caméras seront réparties un peu partout dans la commune, mais dans certains quartiers plus difficiles comme celui de l’avenue de Stalingrad, l’extension du réseau sera plus marquée.