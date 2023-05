Volvo EX90 : très cher, mais déjà un succès

Le Volvo EX90, le nouveau modèle amiral 100% électrique de Volvo rencontre déjà un franc succès alors qu’il est à peine entré en production.

Et pourtant, il ne s’agit pas spécialement d’une bonne affaire, quand on apprend que le prix de base du SUV s’affiche à plus de 103.000 euros. Preuve à nouveau de la percée par le haut de la voiture électrique. La marque n’a bien sûr pas fermé le cahier de commande, mais à ce stade si vous passez la vôtre, vous devrez attendre un modèle MY2025, tous les MY2024 ayant été achetés. Les premiers clients belges ne seront livrés qu’en avril 2024. Le EX90 sera produit aux États-Unis dès 2023, et en Chine un peu plus tard.

Comme de coutume désormais, l’habitacle du EX90 diffusera une sensation de minimalisme chic.

2,8 tonnes

Pour rappel, ce SUV 7 places possède une batterie de 111 kWh et deux moteurs électriques développant, selon la version, 408 ou 517 ch. Ce mastodonte accuse aussi 2,8 tonnes à vide. Autre aspect notable du Volvo EX90 : c’est le premier modèle de la marque équipé de la recharge bidirectionnelle. Il est donc capable de « rendre » l’énergie stockée pour alimenter d’autres appareils externes. Cela dit, ce principe de recharge bidirectionnelle ne serait réservé qu’à « certains marchés ». Quoi qu’il en soit, la batterie annonce 600 km d’autonomie en WLTP, et une recharge de 10 à 80 % en 30 minutes.

«Avec la EX90 Excellence, nous démontrons notre capacité à innover dans le segment haut de gamme et à répondre aux demandes spécifiques du marché.» Björn Annwall, Chief Commercial Officer & Deputy CEO Volvo Cars.

Excellence, encore plus cher

Visant clairement le haut de gamme, la marque présentait lors du dernier Salon de Shanghai une version EX90 Excellence, pour les acheteurs/bénéficiaires (politiques, chefs d’entreprise) qui en profiteront surtout depuis les sièges arrière. La banquette conventionnelle a été supprimée et remplacée par deux sièges individuels de type business class. Entre les deux sièges, un frigo. Depuis ce poste, l’utilisateur décide de tout ce qui concerne le volet infodivertissement et confort. Massage, parfum d’ambiance, éclairage, mais aussi sellerie en laine et matériaux recyclés, hi-fi « haute-fidélité » Bowers & Wilkins, tout porte à hausser le sentiment de luxe à bord. Extérieurement, l’EX90 Excellence se distinguent par des teintes bicolores et des jantes forgées de 22’’. Le prix n’est pas encore connu, mais il sera nettement plus élevé que les 103.000 euros demandés pour un modèles d’entrée de gamme.

Les finitions bicolores distingueront le niveau Excellence.