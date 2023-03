Volkswagen relance le meeting GTI à Wolfsburg

Volkswagen annonce l’organisation de « GTI Coming Home », un événement de grande ampleur destiné aux passionnés de Golf GTI, à partir de 2024. Ce rassemblement remplacera l’ancien meeting du Wörthersee.

Volkswagen a décidé de l’avenir du Meeting GTI du Wörthersee : à partir de 2024, il se déroulera à Wolfsburg, berceau de la marque. Ainsi, l’événement « GTI Coming Home » accueillera les amateurs et les passionnés des modèles sportifs de Volkswagen à deux pas de l’usine historique du constructeur.

GTI : chez Volkswagen, ces trois lettres sont synonymes de sportivité, d’émotion et de dynamisme depuis près d’un demi-siècle. Cette gamme culte de modèles sportifs compte chaque jour plus de fans dans le monde entier. Ces passionnés se rencontrent régulièrement dans les clubs et discutent au sein de communautés et de groupes. Depuis 1982, le plus grand meeting GTI se déroulait traditionnellement sur les rives du Wörthersee, en Autriche. Cependant, la commune de Maria Wörth a récemment décidé de ne plus accueillir les prochaines éditions de cet événement annuel. Volkswagen a donc décidé de perpétuer cette tradition chez lui, à Wolfsburg, et ce dès de l’an prochain. Le meeting proposera aux passionnés de GTI des présentations de modèles, des spectacles, des rencontres entre clubs, mais aussi des événements et de nombreuses surprises. Doté d’espaces et d’infrastructures parfaitement adaptés à l’accueil d’un grand nombre de visiteurs et de leurs véhicules, le site de Wolfsburg deviendra ainsi le nouveau lieu de rassemblement de la communauté des passionnés de modèles GTI, avec pour devise « Coming Home ».