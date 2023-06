Vacances en voiture :  pensez aux zones à basses émissions

Les grands chassés-croisés d’été approchent et la voiture reste le moyen de transport le plus populaire pour partir en vacances. Mais connaissez-vous les règles de circulation en vigueur dans votre destination en matière de véhicules polluants ? Petit rappel pour vos trois pays de prédilection.

On le sait, mais le réflexe n’est pas encore tout à fait installé à 100%. De nombreuses villes européennes imposent des restrictions d’accès aux véhicules à moteur. En France, la vignette CritAir est exigée dans certaines villes. Elle peut être commandée en ligne pour 4,61 euros. Les restrictions d’accès en vigueur sont indiquées par des panneaux et des affichages électroniques sur place.

En Italie, il existe depuis longtemps des « Zona a traffico limitato » (ZTL) qui limitent fortement la circulation automobile dans les centres historiques des villes. La circulation dans certains centres-villes n’est possible qu’à certaines heures et pour des personnes autorisées. Et il n’y a pas moyen d’acheter une vignette pour circuler. Cela dit, les touristes qui réservent un hôtel dans un centre-ville concerné doivent demander une autorisation exceptionnelle pour leur propre voiture. Le personnel de l’hôtel peut vous aider dans la démarche.

En Espagne, la problématique des zones à basses émissions concernent principalement deux villes : Madrid et Barcelone. Les personnes souhaitant se rendre en voiture dans le centre de Madrid doivent également respecter la « Zona de Bajas Emisiones ». Les autorisations spéciales pour les véhicules immatriculés à l’étranger doivent être demandées sur un site en ligne de la municipalité.

Ville touristique par excellence ou étape idéale si vous descendez plus bas en Espagne, Barcelone dispose d’une zone à faibles émissions (Zona Baixes Emissiones, ZBE), à l’intérieur du périphérique. Si, en tant qu’étranger, vous souhaitez arriver à Barcelone et y circuler il faut impérativement inscrire votre véhicule sur le site ZBE de l’Aire Métropolitaine de Barcelone. Vous devrez payer une taxe de 7 €… à condition, bien sûr, que votre véhicule remplisse les critères anti-pollution.

Enfin, si vous recevez de la famille ou des amis venus de l’étranger, prévenez-les : Bruxelles, Anvers et Gand imposent des restrictions importantes. Les véhicules diesel répondant aux normes d’émission Euro 0 à Euro 4 ainsi que les véhicules à essence Euro 0 ou Euro 1 sont exclus de manière permanente. Il est toutefois possible d’obtenir une dérogation payante. L’inscription préalable obligatoire ou l’autorisation exceptionnelle nécessaire pour un véhicule se fait en ligne sur les pages correspondantes.

Stationnement

Un dernier mot, plus général, sur les règles de stationnement. Une immense majorité de localité ont mis en place, depuis longtemps, des zones de stationnement temporaire, délimité le plus souvent par des couleurs au sol. Dans de nombreux cas, un staitonnement gratuit de deux heures maximum est autorisé. Or, par exemple à Vienne, toute la ville est désignée comme zone de stationnement de courte durée. Il n’y a plus de parcmètres et la durée maximale de stationnement est limitée à deux heures. Bref : prenez la peine de consacrer du temps avant de partir en vacances, pour connaître les règles en vigueur.