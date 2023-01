Toyota Corolla et Corolla Cross présentent la dernière technologie hybride

Avec ses véhicules hybrides à recharge automatique, Toyota s’est forgé une solide réputation au cours des 25 dernières années. Au Salon, Toyota présente les Corolla et Corolla Cross, désormais dotées de la cinquième génération de la technologie hybride. La transition idéale vers un avenir électrique?

Les hybrides à recharge automatique de Toyota présentent de nombreux avantages tangibles. Ils combinent un moteur à essence avec un moteur électrique et une batterie lithium-ion qui se recharge en roulant, lors de la décélération et du freinage. En d’autres termes, tout se passe automatiquement, sans qu’aucun câble de recharge ne soit nécessaire.

Grâce à l’assistance électrique, le moteur à essence consomme moins de carburant, ce qui rend l’hybride à recharge automatique plus économique qu’une voiture à essence classique. C’est bon pour l’environnement et pour votre porte-monnaie. En parlant d’argent: comme la technologie est relativement simple, le prix reste également attractif.

Si une marque excelle dans les hybrides à recharge automatique, c’est bien Toyota. En fait, au cours des neuf premiers mois de 2022, près de 80% des immatriculations belges de Toyota concernaient des hybrides à recharge automatique. Ce sont surtout les particuliers qui optent pour ce mode de propulsion, comme une transition progressive et accessible vers une voiture tout électrique.

Nouvelle Toyota Corolla

La Toyota Corolla est l’une de ces hybrides à recharge automatique. Cette voiture de taille moyenne aborde la nouvelle année avec une mise à niveau et une première apparition en Belgique au Salon. Si le design extérieur et intérieur évolue, les changements apportés au groupe motopropulseur et à l’électronique sont plus importants. En effet, la Corolla bénéficie de la technologie hybride de cinquième génération. Cela signifie plus de puissance et des performances améliorées, tandis que les émissions de CO2 (selon la version) restent identiques ou diminuent. Ces améliorations sont principalement dues à la batterie lithium-ion, qui est devenue plus puissante, plus compacte et plus légère.

Toyota Corolla Touring Sports. © National

Aussi en SUV

Vous trouverez également la même technologie dans la nouvelle Toyota Corolla Cross, le SUV hybride pour les familles. Il y a donc une Toyota Corolla pour tout le monde avec, depuis quelques mois, un SUV désormais disponible aux côtés de la hatchback et du Touring Sports (break). Si nécessaire, le SUV est également disponible avec une transmission intégrale intelligente.

Au Salon, vous trouverez les nouvelles Toyota Corolla et Corolla Cross au Palais 7. Et pour les amateurs de voitures historiques, ne manquez pas de jeter un coup d’œil aux icônes du Patio. Vous y trouverez un exemplaire de la première génération de Corolla, introduite dans notre pays en 1966. Le modèle qui a incarné le premier chapitre de l’histoire de la voiture la plus vendue au monde.