L’actuel Peugeot 3008 est un best-seller qui a séduit plus d’1.320.000 clients dans 130 pays depuis 7 ans. La marque espère faire encore mieux avec cette nouvelle génération, plus sexy mais surtout déclinée en version 100% électrique.

Peugeot promet un « passage au niveau supérieur » grâce à la toute nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis dont le e-3008 est le premier modèle à bénéficier. Le SUV français se distingue immédiatement par sa ligne de SUV fastback, une silhouette aérodynamique (Cx de 0,28) et élégante. Avec des dimensions de 4,54 m en longueur et 1,89 m en largeur (hauteur : 1,64 m), le e-3008 reste l’un des plus compacts de la catégorie des SUV 100 % électriques du segment C tout en garantissant un bon niveau d’habitabilité et de volume de coffre (520 litres, quelle que soit la motorisation, identique à celui du précédent 3008). A l’intérieur c’est le nouvel écran panoramique flottant et incurvé de 21’’ qui frappe par sa modernité.

Conçu dès l’origine comme un modèle électrique, le nouveau E-3008 bénéficie d’une gamme de 3 motorisations zéro émission (cycle WLTP en cours d’homologation) : 210 ch et 2 roues motrices, 320ch et 4 roues motrices promettent 525 km d’autonomie. La troisième développe 230 ch et conserve deux roues motrices, mais promet jusqu’à 700 km d’autonomie, ce qui semble très ambitieux.

La batterie haute tension Lithium-ion de 400V est placée sous le plancher. Elle possède une capacité de 73 kwH pour les versions 210 et 320 ch, tandis qu’elle passe à 98 kWh dans le cas du moteur 230 ch. La batterie est garantie 8 ans (ou 160 000 km) pour 70% de sa capacité de charge.

Pour la recharge en courant alternatif, deux types de chargeurs embarqués sont disponibles, , avec de série un chargeur triphasé de 11 kW et en option un chargeur triphasé de 22 kW.

Pour la recharge en courant continu, via des supers-chargeurs, la prise Mode 4 du nouveau E-3008 accepte une puissance jusqu’à 160 kW (20% à 80% en 30 minutes pour la version avec l’autonomie standard, et moins de 30mn pour la version grande autonomie). La gamme se complète par deux motorisations électrifiées (Hybride et Hybride rechargeable) qui seront disponibles selon les marchés. Ainsi qu’une motorisation dédiée aux marchés Internationaux. Les détails seront communiqués ultérieurement.