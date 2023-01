ŠKODA dévoile la nouvelle identité de la marque

Lorsque vous visiterez le stand de ŠKODA au Salon, il sera différent de ce à quoi vous êtes habitué. En effet, l’identité de la marque – y compris le logo ŠKODA – a fait littéralement peau neuve. Cela inclut également un nouveau concept car qui sera déterminant pour l’avenir: le VISION 7S.

ŠKODA lance un nouveau langage stylistique, un nouveau logo et la mise à jour la plus profonde manifestée par son identité de marque au cours de ces 30 dernières années. Au Salon, vous pourrez découvrir cette nouvelle identité en première mondiale. La marque tchèque est prête pour une nouvelle phase de son histoire et les modèles électriques y jouent un rôle important. Avec l’ENYAQ iV et l’ENYAQ Coupé iV, ŠKODA dispose aujourd’hui déjà de deux voitures électriques, mais ce n’est qu’un début. «Nous accélérons notre campagne d’électrification et nous lancerons déjà trois autres modèles entièrement électriques d’ici 2026. D’autres sont d’ailleurs en préparation. Cela nous place dans une position encore plus forte pour la décennie de la transformation», déclare le CEO Klaus Zellmer.

© National

Nouveau SUV

Outre une petite voiture, ŠKODA développe un SUV compact et un SUV familial pour sept personnes. Le concept-car VISION 7S – que vous pouvez découvrir en exclusivité au Salon de Bruxelles – donne déjà un avant-goût de ce nouveau SUV à sept places. Cette étude de style est la première à montrer le nouveau langage stylistique de la marque, arborant ce que l’on appelle le visage Tech-Deck, avec une calandre plus plate et plus large. Les phares étroits et verticaux, associés aux feux de jour, forment un «T» distinctif. À l’arrière, vous verrez également un «T» dans les blocs optiques, ainsi que dans les caméras faisant office de rétroviseurs.

Simply Clever

L’intérieur du concept VISION 7S contient de nombreuses caractéristiques originales. Sur les panneaux de porte interactifs, par exemple, vous pouvez écrire un message ou laisser les enfants dessiner. Un siège enfant s’installe en position centrale sur la console du tunnel. C’est la position la plus sûre dans la voiture. Une caméra située au niveau du plafond envoie les images du bébé vers l’écran central, de sorte que le conducteur et le passager puissent également garder un œil sur le bambin. Bien pensé.

Une envie de vous détendre un peu? Transformez l’intérieur avec le mode Relax. Le volant aplati et le combiné d’instruments s’escamotent alors pour générer plus d’espace. Les sièges avant coulissent vers l’intérieur et basculent vers l’arrière, tout comme les sièges de la deuxième rangée. L’écran central tourne à l’horizontale, par exemple pour regarder un film ou jouer à un jeu vidéo. Idéal pour faire une pause pendant que la batterie de cette voiture électrique dotée d’une autonomie de plus de 600 km est en phase de charge. Curieux de voir la VISION 7S et le nouveau style de ŠKODA par vous-même? Faites donc un tour au Palais 11 du Salon.

© National

© National