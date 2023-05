Skoda aura aussi sa citadine électrique à 25.000€

Le constructeur automobile tchèque prévoit d’étendre sa gamme de VEB à six modèles d’ici 2026. Pour les particuliers, les plans annoncent une citadine compacte à ± 25.000€.

En tout, en plus des Škoda Enyaq et Enyaq Coupé qui seront mis à jour en 2025, Skoda prévoit quatre véhicules entièrement électriques inédits : un «Small» sous la forme d’un SUV électrique d’entrée de gamme, un «Compact» qui s’appellera officiellement Elroq, un modèle break «Combi» et un «Space», c’est-à-dire la version de production du concept Vision 7S.

Base ID.2

Le futur modèle d’entrée de gamme porte le titre provisoire de «Small». Il s’agira d’une citadine dont le prix avoisinera les 25.000 euros et qui tentera donc de rendre la mobilité électrique abordable, l’une des missions – de survie – les plus importantes pour tous les constructeurs. Le modèle sera produit dans une usine du Groupe Volkswagen en Espagne et sera introduit en 2025. D’une longueur d’environ 4,10 mètres, il offrira une capacité de chargement similaire à celle de l’actuelle berline Scala. Il devrait sans aucun doute partager ses dessous avec la Volkswagen ID.2 déjà dévoilée, du moins sous la forme d’un prototype. Pour répondre à ses besoins de nouveaux modèles électriques, depuis mai 2022, Škoda fabrique dans son usine de Mladá Boleslav des systèmes de batterie pour les véhicules basés sur la plate-forme MEB du Groupe Volkswagen. Au total, le constructeur automobile a déjà produit plus de 500.000 systèmes de batterie (pour les modèles purement électriques et hybrides rechargeables). Škoda Auto mettra en service une autre ligne d’assemblage MEB avant la fin de l’année.