Silence, fabricant de microcars et scooters électriques, ouvre son premier point de vente en Belgique

Silence, le fabricant espagnol de microcars et de scooters électriques, a ouvert la semaine dernière son premier « Urban Store » en Belgique, à la Gare Maritime de Bruxelles (Tour et Taxis).

Avec cette nouvelle ouverture, l’entreprise poursuit son expansion européenne où elle est déjà installée dans 26 pays, en plus de l’Espagne. Dans ses nouvelles installations belges, Silence proposera toute sa gamme, à commencer par ses deux-roues électriques S01 et S01+, et S02 (design plus sobre, prix plus abordable).

Lire aussi | De plus en plus de microvoitures électriques en Belgique

S04, la biplace Silence à 16.285 €

Mais surtout, les citadins pourront y découvrir et acheter la S04, première nanocar électrique de Silence, disponible dans les prochains mois. Le prix officiel est déjà connu : 16.285 € pour la version de base. Cette biplace s’inscrit dans la mobilité urbaine du futur : compacte, sobre, facile à garer. Cette voiture aussi appelé «nanocar» électrique à quatre roues (catégorie L7e) peut rouler à 85 km/h (45 km/h en version L6e).Tous les véhicules Silence (voiturette ou scooters) sont alimentés par la même batterie interchangeable, qui peut être transportée de manière pratique et sûre sous forme d’un trolley, ce qui est très pratique pour les recharger à la maison ou en appartement. Les batteries peuvent aussi être chargées directement à partir du véhicule, sur une prise de courant domestique conventionnelle. La Silence S04 entre directement en concurrence avec les Citroën AMI, Microlino et XEV Yoyo, pour ne citer que quelques exemples. Le marché des microvoitures électriques devrait connaître une forte progression dans les années à venir.

Silence est le fabricant de véhicules électriques d’ACCIONA, entreprise pionnière dans la fourniture de solutions électriques, au sens large. Silence est distribuée en Belgique et au Luxembourg par Astara Western Europe.