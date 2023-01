Pourquoi les constructeurs s’impliquent tant dans les sports automobiles: technologie, marketing et …politique?

Plus que jamais, les constructeurs automobiles sont impliqués dans les sports automobiles. Un aperçu de ce qu’ils venaient y chercher dans le passé et ce qui attire les grandes marques sur les circuits aujourd’hui.

De Paris à Rouen. Dans le grand livre d’histoire du sport automobile, ce trajet est considéré comme la toute première course automobile organisée. À l’époque, il ne s’agissait pas d’être le plus rapide, mais d’aller le plus loin. Les courses étaient plutôt une sorte d’exercice pour tester la fiabilité des moteurs. Nous sommes en 1894, peu de temps après l’invention du moteur à combustion interne. Un an plus tard, on a fait de même de l’autre côté de l’océan Atlantique, de Chicago à Evanston et retour. Les deux événements étaient sponsorisés par un journal. Il en est de même au début des années 1900, lorsque le New York Herald organise une course annuelle à laquelle le club automobile de chaque pays participant est autorisé à inscrire trois voitures: le Bennett Trophy. Mais très vite, en 1906, la France ne veut plus y participer. Raison de ce boycott: les marques automobiles françaises s’opposaient à la limitation à trois voitures par pays.

Il ne s’agit pas d’une anecdote futile. Elle illustre le fait que le sport automobile, dès ses débuts, a été le domaine des constructeurs. Parce qu’ils voulaient éprouver leurs produits. Parce qu’ils voulaient vaincre la concurrence et montrer ainsi qu’ils étaient les meilleurs. Du marketing avant la lettre. Mais même à cette époque, et très certainement dans les années 1960 et 1970, le sport automobile était aussi un laboratoire pour la voiture ordinaire. Les conditions extrêmes offertes par une course automobile étaient une source d’inspiration idéale pour les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies qui se retrouveraient plus tard en production, pour la voiture de série.

La première F1 de Renault, en 1977. Le nom « Renault Turbo » est d’ailleurs rapidement devenu familier pour le grand public. © National

Ne pas regarder en arrière

Un exemple d’une simplicité émouvante mais qui l’illustre très bien est le rétroviseur. Retour à l’époque précédant la Première Guerre mondiale et à Indianapolis, temple du sport automobile américain, où se courent encore aujourd’hui les légendaires 500 Miles. À l’époque, le sport automobile se pratiquait à deux dans la voiture: le pilote et à côté de lui son mécanicien. Pour intervenir si quelque chose allait mal, mais aussi pour… regarder derrière et signaler si un concurrent venait ou non à l’attaque. Après la guerre, les autorités décidèrent de ne plus autoriser la présence d’un deuxième homme à bord. Ou comment le pilote devait soudainement non seulement piloter, mais aussi de temps en temps… regarder derrière lui. Jusqu’à ce que quelqu’un ait l’idée de monter un miroir sur la voiture. Une idée qui a été immédiatement adoptée sur les voitures destinées à la circulation sur la voie publique.

De nombreux autres exemples suivront. Comme le pneu radial ou les freins à disque, que le sport automobile a commencé à expérimenter lors des 24 Heures du Mans, la plus grande course d’endurance du monde. Aujourd’hui, toutes les voitures de route sont équipées de freins à disque. Il en va de même pour le système d’antiblocage des freins (ABS): il existait déjà lorsqu’il a été monté pour la première fois sur une voiture de course, mais il a été perfectionné sur la piste. Les aides électroniques comme l’ESP ou le contrôle de traction ont également pu être développés aussi rapidement et avec autant de finesse grâce aux connaissances acquises en Formule 1. Les concepteurs ont aussi puisé de nombreuses connaissances dans le sport automobile pour la configuration aérodynamique des voitures. Sans oublier le moteur turbo, que Renault a introduit en Formule 1 en 1977 et qu’il a popularisé par la même occasion. Cherchez aujourd’hui un moteur à combustion interne qui ne soit pas équipé d’un turbo.

La Formule 1 n’a jamais été aussi populaire dans le monde qu’aujourd’hui. © Mercedes-Benz AG

Marketing boys

Renault, le nom est lâché. Le constructeur français a fait son entrée en Formule 1 pour faire valoir ses prouesses technologiques. Il est ainsi le premier constructeur au sein d’un petit monde qui, dans les années 1970 et à l’exception de Ferrari, se composait principalement d’équipes privées britanniques construisant leurs propres châssis et y installant un moteur Ford – le V8 Cosworth. Mais voilà: Renault a soudainement commencé à gagner avec ce moteur turbo, et «Renault Turbo» est très vite devenu une association de mots familière pour le grand public. Bien sûr, la concurrence l’a remarqué, surtout au sein du département des marketing boys. BMW s’est lancée en F1, Alfa Romeo allait suivre. C’est allé crescendo. Alors que le sport automobile était jusqu’alors une plateforme sur laquelle certaines marques de voitures et surtout de fabricants de pièces ou autres produits (freins, essence etc…) faisaient de la publicité, le sport automobile est devenu plus que jamais du marketing. Il s’agit aujourd’hui du plus gros levier d’attraction des marques de voitures vers les circuits. Après tout, le sport automobile est une vitrine pour le monde entier. Subaru est encore sous le coup de la réputation qu’elle s’est forgée dans le championnat du monde des rallyes.

Mais l’exemple ultime du sport automobile en tant qu’outil de marketing est la Formula E électrique. Ce championnat a été lancé pour promouvoir la voiture électrique en tant que produit, avec la participation de nombreuses marques. Malheureusement, cette raison d’être implique également que la santé d’un tel championnat dépend largement de ce qui est décidé dans les salles du conseil d’entreprise de ces grandes marques, au moment où la stratégie et le budget doivent être discutés. Jaguar, le groupe Stellantis (DS, Peugeot, Opel, Fiat, Citroën…), le groupe Renault via Nissan et Porsche sont toujours là. Mais BMW, Audi et Mercedes ont abandonné après quelques saisons seulement.

Ola Källenius, le grand patron de Mercedes, ici avec son pilote de pointe Lewis Hamilton: « La F1 est la Ligue des Champions… » © Mercedes-Benz AG

La F1 n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui

La Formule 1 sait depuis longtemps qu’un rôle de premier plan dans une discipline de sport automobile est synonyme d’incertitude pour les marques automobiles. La crise financière mondiale de 2008 a poussé BMW, Honda et Toyota à quitter la catégorie reine. Ce fut un tremblement de terre. Renault, qui vit désormais sa vie en F1 sous le nom d’Alpine depuis la saison 2021, est venue et repartie plus d’une fois. Un constructeur qui quitte la discipline: cela se fait toujours au détriment de la stabilité. Non seulement un apport financier important disparaît soudainement, mais de nombreuses équipes doivent également chercher un nouveau fournisseur de moteurs, car les constructeurs opérant en Formule 1 doivent fournir un moteur à au moins une autre équipe privée en plus de la leur. Ainsi, la crainte qu’une grande marque automobile ne quitte la F1 a maintenu cette dernière dans l’ombre pendant des années. Mais voilà, aujourd’hui, la situation est complètement différente. Ce sport se développe et prospère comme jamais auparavant. Sans inclure Ferrari pour le moment: les Italiens sont là depuis le début et seront probablement toujours présents en Formule 1, car ils sont synonymes de ce sport. Mais Alpine (c’est-à-dire Renault) et Mercedes se sont également engagées pour de nombreuses années, même bien après 2026. Honda a officiellement abandonné l’année dernière, mais le moteur japonais est toujours utilisé et développé par Red Bull. Après tout, la Formule 1 est en plein essor. Jamais ce sport n’a été aussi populaire dans le monde qu’aujourd’hui. Il n’y a donc pas de meilleure vitrine pour le monde de l’automobile. «La Formule 1 est la Ligue des Champions du sport automobile», a déclaré Ola Källenius, haut dirigeant de Mercedes, pour justifier sa décision d’abandonner la Formula E électrique et de prêter allégeance à la F1. Et il n’est pas le seul à le penser, apparemment: aujourd’hui, de nouveaux constructeurs frappent à la porte pour les rejoindre. Parce que la Formule 1 est follement populaire, sans aucun doute. Mais peut-être aussi pour une autre raison: la politique.

Carburant synthétique

Voyez-le de cette façon: des marques comme Jaguar ou DS restent fidèles à la Formule E car, en tant que marque, elles sont en pleine transition vers un paysage tout électrique – elles ont déjà annoncé qu’elles ne construiraient que des voitures électriques à l’avenir. Mais, fait remarquable, BMW, Mercedes et Audi sont absents de cette Formula E. Pourquoi? Le grand patron de Mercedes, Ola Källenius, a peut-être levé un coin du voile en déclarant: «Nous guidons la Formule 1 vers un avenir sans carbone pour la voiture.»

Cette déclaration ne peut être qu’un clin d’œil à 2026. Après tout, un nouveau règlement entrera en vigueur en F1 à ce moment-là, puisque les moteurs hybrides ne seront autorisés à fonctionner qu’avec du carburant synthétique. Une décision qui a non seulement permis à Renault et Mercedes de rester à bord, mais qui a également suscité l’intérêt du groupe Volkswagen. Audi a déjà pris une participation majoritaire dans l’équipe Sauber, avant de courir sous ses propres couleurs à partir de 2026. Pendant ce temps, Porsche cherche un moyen de faire son entrée en F1 en 2026 après l’échec des négociations avec Red Bull. Et il y a quelques semaines, Honda a annoncé qu’il reviendrait en tant que fournisseur de moteurs à part entière en 2026. Tout ceci alors que des rumeurs circulent dans le paddock sur l’intérêt de BMW et même du groupe Stellantis – ce que les deux marques continuent de nier pour le moment.

Cela peut sembler curieux dans un paysage automobile en pleine transition vers la voiture tout électrique. A moins, bien sûr, que quelque chose se cache là-derrière. En effet, dans la dernière communication des autorités européennes concernant l’obligation de ne vendre que des voitures électriques neuves sur le Vieux Continent à partir de 2035, on trouve une ligne frappante, courte mais parlante: que l’obligation électrique peut encore être ajustée dans les années à venir en fonction… des nouvelles technologies. Ou comment la porte reste entrouverte pour le moteur à combustion interne même après 2035.

Le sport automobile et, dans ce cas, la Formule 1 comme plateforme politique des constructeurs pour faire sauter les gonds? L’avenir promet d’être passionnant.