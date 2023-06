Opel Corsa: le Vizor qui fait toute la différence

Après 4 ans de carrière – déjà – la Corsa subit un facelift qui renforce son identité Opel, grâce à la calandre Vizor.

Celle qui – techniquement – n’est qu’une Peugeot 208 avec une carrosserie différente (elle repose sur la même plateforme CMP) reste l’une des dernières citadines au nom historique du marché (la première Opel Corsa a été commercialisée en 1982). Elle profite cette année d’un facelift qui devrait dynamiser sa carrière. Car esthétiquement, c’est tout tout bénéfice puisque la Corsa reçoit en fait la calandre «Vizor» déjà présente sur d’autres modèles, une face avant plutôt réussie regroupant optiques, calandre et logo sous un bandeau de plexiglas, et inaugurée par le Mokka en 2021, avant de se décliner progressivement sur le restant de la gamme. Le traitement cosmétique concerne aussi les boucliers et l’intégration de nouveaux phares et feux à diodes, sans oublier un logo plus expressif sur la cinquième porte (arrière). Coup de frais aussi à l’intérieur avec un volant et un levier de vitesses inédits, en plus d’un système d’infodivertissement plus moderne, en apparence comme en performances. Opel dédie même un tableau de bord digital à sa Corsa, mais en option uniquement.

Opel Corsa Electric: 400 km

Au niveau des moteurs, la marque au Blitz évoque les versions « hybridation douce 48V » des 1.2 à essence de 100 et 136 ch utilisés sous divers capots des marques Stellantis et change la terminologie de la Corsa-e qui devient simplement Corsa Electric (comme l’Astra Electric). Et à l’instar des autres modèles électriques de Stellantis, la version électrique de 136 ch sera rejointe par une variante plus puissante dotée d’un moteur électrique de 156 ch et batterie de 54 kWh au lieu de 50 de quoi promettre théoriquement une autonomie de plus de 400 km (un seuil psychologique… et commercial). Pour l’instant, il n’est pas (plus) question de moteurs Diesel. La nouvelle Corsa arrivera en concessions à l’automne de cette année, les prix seront rendus publics au moment de la commercialisation.