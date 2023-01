Nissan Qashqai: retour sur l’ingéniosité japonaise

Avec le Qashqai, Nissan a introduit en 2007 un tout nouveau concept de carrosserie, à mi-chemin entre une hatchback et un SUV. Désormais, il est également disponible avec un original entraînement électrique.

Lors de son lancement en 2007, le concept de carrosserie révolutionnaire du Nissan Qashqai était le talk of the town. Cette variante originale allait marquer l’histoire en tant que crossover. Avec sa silhouette élégante et ses caractéristiques polyvalentes, le Qashqai a séduit abondamment et a connu un succès croissant le menant au rang de best-seller.

Nissan dans un rôle de pionnier

Quelques éclaircissements qui nous viennent du porte-parole de Nissan, Melvin Keuter. «Le Qashqai est un bastion de notre marque. Désormais, il est également disponible avec un moteur électrique alimenté par un moteur à essence qui sert de générateur. Nissan est un pionnier en la matière, ayant lancé dès 2010 la première voiture familiale électrique sur le marché: la Leaf. Le tout électrique était encore loin des priorités de la plupart des marques automobiles à l’époque.»

L’électromobilité est l’avenir

C’est différent aujourd’hui, la conduite électrique est l’avenir! Nissan suit une feuille de route concrète avec pour objectif final une chaîne de production neutre en carbone, from well to wheel. «En 2010, nous avons fait un premier pas avec la Leaf, avec les Qashqai e-POWER et Ariya nous continuons sur cette voie. Tous deux bénéficient des connaissances et de l’expérience que nous avons acquises, ce qui nous permet désormais d’utiliser un concept différent. L’Ariya, à l’allure futuriste, est entièrement électrique et met l’accent sur l’efficacité, le confort de conduite, la durabilité et l’aérodynamisme. Plus une voiture est aérodynamique, plus sa traînée et sa consommation d’énergie sont faibles.»

Nissan électrise avec les premiers essais de la toute nouvelle Ariya et du Qashqai e-POWER.

Entraînement électrique original

Le Qashqai e-POWER joue sur un autre terrain. «L’impossibilité de recharger à la maison ou au travail est souvent un obstacle au passage à la conduite électrique. Avec l’introduction de l’originale technologie e-POWER, nous éliminons cette barrière. Le Qashqai e-POWER est équipé d’un moteur à combustion à 3 cylindres de 1,5 litre (158 ch) qui alimente le moteur électrique de 190 ch implanté sur l’essieu avant via un petit générateur. Cette application se traduit par une consommation d’essence exceptionnellement faible de 5,3 l/100 km et une autonomie effective d’environ 1 000 kilomètres».

Les craintes de tomber à court d’énergie sur la route ont donc disparu, tandis que l’expérience de conduite est la même que celle d’une voiture électrique, la différence de prix entre les versions Mild-Hybrid et e-POWER étant d’à peine 1 500 euros. Un petit coût supplémentaire pour une grande différence de consommation et de performance.