Mustang Fever: la grande fête belge dédiée à l’icône américaine

Amateurs de Ford Mustang, de toutes les années et de toutes les couleurs, le Mustang Fever vous réserve deux journées entièrement consacrées à l’une des sportives américaines les plus célèbres de la planète. Cela se déroulera dans le Limbourg, les 15 & 15 avril prochains.

Pour la 21e année The Mustang Garage organisera la réputée « Mustang Fever » les 15 et 16 avril prochains. The Mustang Garage est une adresse unique en Belgique, un spécialiste depuis plus de 20 ans entièrement consacré à la mythique Ford, incontournable pour trouver la pièce de votre ancien modèle, ou acheter une voiture complète. Le Belge est un grand amateur de cette voiture, qu’il s’agisse des anciennes ou des nouvelles.

Une ligne immortelle. Ici en action, une version « Bullit ».

Deux jours de Mustang

Mustang Garage prévoit deux jours de fête, un weekend complet consacré à la célèbre « pony car » américaine à l’occasion de son 59ème anniversaire. Des centaines de Mustang, de toutes les couleurs, de toutes les générations, coupés, hatchbacks, convertibles, 8, 6, 4 cylindres ou électrique se rassembleront à Heusden-Zolder, fief du spécialiste Mustang. Des milliers d’amateurs s’y donnent rendez-vous annuellement pour partager leur passion, autour de l’impressionnante collection de miniatures du Mustang Garage, d’une exposition temporaire inédite, de stands de merchandising, d’un groupe de musique live et des immanquables food-trucks. À ne pas manquer pour les amateurs de Ford, de belles mécaniques et d’ambiance US. Et pour ne rien gâcher, l’accès est gratuit ! Toutes les infos sur mustangfever.be