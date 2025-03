Mélanger ses pneus: un danger sous-estimé pour votre sécurité sur la route

VAB a mené un test sur les pneus afin de vérifier les nouvelles réglementations flamandes en la matière. L’organisation de mobilité a remplacé sur une voiture équipée de pneus de qualité un pneu par un modèle de mêmes dimensions mais d’une autre marque. Les résultats s’avèrent édifiants.

Avec ce test, VAB illustre les conclusions d’organisations internationales de consommateurs telles que l’ADAC allemand. Celles-ci soulignent que l’écart de qualité entre les marques de pneus ne cesse de se creuser. Il existe un label européen pour les pneus, qui évalue leur qualité en fonction du bruit, de la durabilité et de la sécurité.

VAB a effectué des tests avec le même véhicule, équipé successivement de pneus classés A en matière de sécurité, puis d’un jeu de pneus portant le label C. Un cas supplémentaire, la budget case, a également été testé. Dans cette configuration, la voiture était équipée de trois pneus A et d’un seul pneu C. Ce mélange de pneus est désormais autorisé par le gouvernement flamand. Un véhicule ne sera plus recalé pour cette raison. Ce cas de figure est d’ailleurs assez commun: un automobiliste endommage un pneu et opte alors pour la solution la moins coûteuse.

«L’écart de qualité entre les marques de pneus ne cesse de se creuser.»

Le test a été réalisé par un instructeur professionnel. Il a exécuté sur une chaussée mouillée des manœuvres courantes à une vitesse de 50 km/h, notamment un test de freinage, une manœuvre d’évitement et un virage à 90 degrés.

Imprévisible

Les pneus portant un label A ont réussi ces exercices sans le moindre problème. Avec des pneus classés C, la distance de freinage s’est allongée (+28%). De plus, les manœuvres de direction se sont révélées moins précises et le véhicule avait du mal à maintenir la trajectoire prévue.

Dans le cas de la budget case –où un seul pneu avait été remplacé par un modèle de moindre qualité– le comportement routier est devenu franchement problématique. La distance de freinage était légèrement plus longue, mais lors d’un virage serré et surtout lors de la manœuvre d’évitement, la réaction du véhicule était imprévisible. Les roues arrière dérapaient, une situation difficile à corriger pour un automobiliste moyen. De plus, la voiture réagissait différemment dans un virage à gauche par rapport à un virage à droite, rendant son comportement peu fiable.

VAB recommande aux consommateurs de s’informer sur le label européen lors du choix de leurs pneus. Malgré l’avènement de systèmes d’aide à la conduite performants, des pneus de qualité restent déterminants pour la sécurité active d’un véhicule. L’organisation de mobilité conseille également de toujours monter des pneus identiques sur un même essieu. Si cela pose un problème budgétaire, elle recommande au minimum d’opter pour des pneus affichant le même label de qualité.