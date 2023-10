Mazda Iconic SP, pour la beauté et le plaisir de conduire

Lors du récent Japan Mobility Show (le nouveau nom du Salon de Tokyo), Mazda dévoilait le millésime 2024 de son roadster à succès, la MX-5, mais aussi un surprenant prototype : l’Iconic SP.

Ce prototype Mazda Iconic SP est en quelque sorte une voiture rassurante pour les fanatiques de la marque japonaise puisqu’elle elle matérialise l’intention du constructeur de concevoir (en s’adaptant aux besoins de notre époque) des voitures « passion ». Pour nombre d’observateur, ce concept n’est autre que l’annonce de la prochaine génération de la MX-5, le roadster à succès de Mazda. Mazda brouille un peu les pistes en présentant, ici, un coupé…

Proportions sexy

Ses proportions très sexy dévoilent un capot bas et long, de même qu’un pare-brise très incliné et une poupe courte. L’ensemble distille de l’élégance et de la puissance. L’auto mesure 4,18m de long et 1,15 m de haut, mais grâce à un empattement de 2590 mm, les deux occupants sont assurés d’être bien traités. Ce coupé passion utilise un moteur hybride comparable à celui de la MX-30 R-EV, le crossover déjà commercialisé chez nous. C’est-à-dire un double moteur associant un moteur électrique principal et un moteur thermique de type rotatif (Wankel, une exclusivité de Mazda), ce dernier agissant comme un générateur de courant. L’ensemble délivre 370 ch et la voiture ne pèse que 1450 kg, ce qui augure des sensations fortes. Une future version de série pourrait se contenter d’une cavalerie plus modeste. On croise les doigts.