L’Oli de Citroën: rencontre avec son designer belge

L’Oli de Citroën annonce une révolution et notre compatriote Pierre Leclercq est monté sur les barricades en son nom en tant que chef du design. Sur le toit du centre de design de Vélizy, il dévoile le pourquoi du comment.

«Chez Citroën, nous abordons le design différemment de la plupart des constructeurs automobiles. Chez nous, il s’agit beaucoup moins d’un exercice de style et cela a beaucoup à voir avec la conviction du PDG, Carlos Tavares, qui veut que la durabilité consiste à changer le monde. C’est pourquoi il ne jure que par la simplicité, la réduction du poids et donc de la taille des batteries, qui représentent 40% du prix d’une voiture. Alors que nos clients ne veulent généralement dépenser que 25 000 euros. Pour y parvenir, nous sommes revenus à l’essentiel – comme nous l’avions fait avec la 2 cv – mais sans penser un seul instant à un design rétro.»

Pas de modèle de préproduction

La Citroën Oli [all-ë] est issu d’un laboratoire d’idées au cours duquel certains aspects ont été abordés. La face avant illustre cette innovation et est pleine de références à de nombreux éléments qui ne sont pas liés aux voitures. Regardez les feux, le logo, le pare-brise disposé verticalement. Ce modèle est également iconique car sa durée de vie est censée aller au-delà des sept années habituelles. Nous avons juré par la simplicité, c’est pourquoi toutes les parties blanches de la carrosserie sont très pures et faciles à remplacer si nous voulons actualiser le design. Mais en même temps, nous avons gardé à l’esprit trois piliers: un poids maximum d’une tonne, une consommation de 10 kWh, une autonomie de 400 km.

Pour l’Oli, nous avons cherché un mélange de surfaces simples et de pièces contrastées comme des phares, des lampes et d’autres détails.

Même les sièges sont extrêmement simples: une structure tubulaire légère, avec peu de pièces, qui ne peut être réglé que vers l’avant et vers le haut. Le revêtement est fait de plastique recyclé, lui-même recyclable, et les coussins ne soutiennent que ce qui est nécessaire.

Avec BASF, nous avons étudié de nouveaux matériaux légers: dans le coffre plat, nous utilisons une sorte de carton spongieux enveloppé d’une couche de vernis, solide et 30% plus léger. La base des roues est en acier, la partie visible est en aluminium.»

Les contraintes sont payantes

«Nous avons limité le nombre de couleurs parce que la diversité coûte cher. Avec l’Ami, nous utilisons une couleur qui est coulée dans la masse. Avec l’Oli, nous avons choisi une couleur extérieure et une autre pour l’intérieur. Les pare-chocs avant et arrière sont identiques, les portes aussi, à l’exception du logement de la poignée. Nous avons remplacé le tableau de bord classique par un profilé tubulaire équipé d’électricité, dans lequel des haut-parleurs sont montés à gauche et à droite. Sur ce profil vient l’élément principal, notre propre téléphone portable, qui stocke toutes les fonctions de la voiture. En outre, nous projetons les informations utiles sur une bande de verre située sous le pare-brise.

Pierre Leclercq pose près de sa création. © National

Je lis depuis des années que les voitures sont recyclables à 90%, mais dans la pratique, le taux de recyclage est de 10% au mieux. Nous voulons louer nos futurs modèles et leur donner une vie différente. Vous conduisez un nouveau modèle pendant trois ans, puis nous le rappelons, le recyclons en partie et le dotons de nouvelles pièces. Nous réutilisons également les pièces. Pour l’intérieur, nous n’utilisons qu’un seul matériau que nous empilons, recyclons et réutilisons. Nous ne personnalisons pas, le client peut le faire lui-même après l’achat, selon ses propres inspirations: sur le tube central, via une connexion USB, des gadgets peuvent être connectés, même une minimachine à expresso qui n’existe pour l’instant que numériquement. Tout le monde parle d’une telle approche depuis des années. Nous la rendons réelle. Et avec succès: l’Ami dégage un style de vie et les jeunes dégotent eux-mêmes leurs propres accessoires.

Pour l’Oli, nous recherchions un mélange de surfaces simples et de pièces contrastées comme des phares, des lampes et d’autres détails. C’est pourquoi j’ai envoyé mes collaborateurs à la FNAC et leur ai demandé de regarder les chaînes stéréo et autres appareils électroniques, à la recherche d’accents surprenants. L’air frais peut entrer sous le pare-brise, et cette petite vitre légère est plutôt verticale, ce qui réduit le réchauffement venant de l’extérieur. D’un point de vue aérodynamique, cela ne fait pas de nous des modèles de pénétration dans l’air, mais ce n’était pas l’objectif: si nous limitons la vitesse maximale à 110 km/h, la consommation reste raisonnable.»

Les sièges de l’Oli se composent de seulement trois parties et de matériaux extrêmement légers. © National

Derrière le volant, la caractéristique la plus frappante est le capot haut qui donne à l’Oli une certaine robustesse. Mais aussi le minuscule joystick sur le volant qui contrôle les fonctions, les haut-parleurs amovibles, les couleurs tranchées, les sièges minimalistes et la projection de données sous le pare-brise.

Rationnel et fonctionnel

«Pour les jeunes, tout semble très naturel et la plupart des détails peuvent être mis en production presque immédiatement. Quand je suis arrivé ici, je pensais que Peugeot et Citroën avaient les mêmes clients, maintenant j’en sais plus. Les fans de Peugeot sont des passionnés de voitures qui recherchent un peu une BMW à la française. Les acheteurs de Citroën sont plutôt rationnels, à la recherche de fonctionnalité et plus modernes. Ceux-là n’ont pas peur de la propulsion électrique.»

Pierre Leclercq transforme en un rien de temps l’Oli en petit pick-up et indique les nombreux crochets d’arrimage.

Nous privilégions une approche pratique plutôt que stylistique. Le style, c’est chez le coiffeur. J’aime faire des comparaisons avec IKEA et avec mes parents qui ont opté pour une cuisine habillée de chêne ou de contreplaqué. Aujourd’hui, vous pouvez acheter une cuisine chez Bofill pour 100 000 euros, ou monter vous-même des éléments IKEA pour 5 000 euros. Je veux dire: le design doit aussi être économique. Nous sommes une marque populaire qui, en même temps, veut étonner. Créer cette surprise fait partie de ma mission. Nous devons oser choisir, et soutenir ces choix courageux. Même si ce design a l’air spectaculaire, il y a une raison claire derrière. Parce que la beauté pour la beauté n’est pas tellement mon truc, je préfère remanier des idées.»

Les feux avant de l’Oli, simples et fonctionnels. © National

Pierre Leclercq a travaillé pendant quatre ans pour la marque chinoise Great Wall et était chez Hyundai depuis un an lorsque Citroën l’a appelé.

Je n’ai pas pu résister à l’appel de la marque aux chevrons. Citroën est la marque par excellence pour laisser libre cours à sa créativité. Les marques prospères ont peur du changement, ici c’est l’inverse. Vous pouvez recommencer à zéro à chaque fois, à condition que le changement soit fonctionnel. Lorsque j’ai montré au CEO deux propositions au bout de quelques mois, il m’a répondu laconiquement: choisissez toujours la plus extrême. C’est si rafraîchissant après tout ce tapage autour du premium. Nous travaillons pour un large public et je l’ai remarqué lors du centenaire lorsque je me suis retrouvé face à des milliers de personnes portant des T-shirts sur lesquels ne figurait que Citroën.»

A quoi Pierre Leclercq reconnaît-il un designer authentique et accompli?

«À l’endroit où je me trouve actuellement, je dois essayer de libérer la créativité de mon équipe et, à cette fin, je donne quelques directives. Avant tout, le résultat doit m’étonner et Oli en est un bon exemple. Notre plus jeune designer a donné l’impulsion, a entraîné tout le studio dans son sillage et a remporté le concept. Parce qu’il avait parfaitement compris la mission.

Si vous venez d’une école de design, vous êtes un créatif, un artiste. Lorsque vous commencez à travailler dans le secteur, vous devez posséder deux qualités pour lesquelles vous n’êtes pas vraiment préparé. La première qualité est celle de l’exécution, qui consiste à transformer vos croquis en un objet tridimensionnel sans qu’ils ne perdent de leur force. Mon patron chez BMW, Adrian Van Hooydonk, n’était peut-être pas le meilleur dessinateur, mais de loin le parfait exécuteur.

Une deuxième qualité concerne la coopération avec les ingénieurs. Il faut y travailler chaque jour, continuer à se développer, maîtriser la connaissance des matériaux, savoir convaincre. Les ingénieurs vous donnent souvent un problème, rarement une solution. Vous devez fournir cette solution, en adaptant parfois votre design pour la rendre réalisable. Pour cette raison, je ne suis pas un fan des concept cars, ils restent souvent trop libres. Enfin, si vous avez maîtrisé ces deux qualités en tant que designer, vous devez savoir comment convaincre les responsables du marketing et votre CEO, appuyé sur la bonne stratégie.»