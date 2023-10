L’imposant pick-up RAM 1500 TRX, le dernier dinosaure

L’imposant pick-up RAM TRX ne sera plus produit dès la fin de cette année 2023. Pour lui rendre un dernier hommage dans le plus pur style américain, la marque lui dédie une série spéciale : le RAM 1500 TRX 6,2L Supercharged V8 – Final Edition.

En voilà un qui ne laisse pas indifférent. Les énormes pick-up américains ne sont absolument pas rares sur nos routes car ils jouissent, mondialement, d’une haute cote de popularité, sorte de symbole de la liberté à l’américaine. Comme toutes les voitures, ils feront leur transition électrique, mais les fidèles ne jurent que par leurs énormes V8.

Très peu adapté à nos routes européennes étroites et encombrées, véritable cauchemar d’écologiste, le RAM 1500 TRX, apparu en 2020, est une sorte d’absolu – et donc de rêve, pour l’amateur – dans le genre. Le RAM 1500 TRX est la version la plus puissante et « sportive » de ce modèle très vendu aux USA. Son V8 de 6,2 litres développe en effet 702 ch et 650 Nm. La version « Final Edition 2024 » offre aux acheteurs une dernière chance de posséder ce spécimen rare et emblématique de l’histoire de l’automobile américaine. Seules 4000 unités seront produites.

2024 Ram 1500 TRX

Il décoiffe

Il est disponible en huit couleurs extérieures, dont trois exclusives (Delmonico Red, Night Edge Blue et Harvest Sunrise) et dévoile un contenu hautement exclusif, notamment des jantes Satin Titanium, des sièges à surpiqûres Patina (idem sur le tableau de bord), des logos TRX brodés, et quelques inserts en carbone. Associé à une transmission automatique à huit vitesses TorqueFlite, le Ram TRX promet aussi des performances décoiffantes, en accélérant de 0 à 100 km/h en 5 secondes et en passant le cap des 400 mètres (départ-arrêté) en 12,9 secondes.

2024 Ram 1500 TRX

L’équipement de série enrichi comprend un système audio Harman Kardon premium à 19 haut-parleurs, un affichage tête haute, un rétroviseur numérique et des sièges conducteur et passager à 8 réglages électriques. Pour le confort et la sécurité, il comprend le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de la trajectoire, le freinage d’urgence pour les piétons, la détection des angles morts et des trajectoires transversales et l’assistance au stationnement avant et arrière ParkSense avec arrêt. Le Ram 1500 TRX 6,2L Supercharged V8 – Final Edition sera disponible à partir du quatrième trimestre 2023 à un prix non encore défini.