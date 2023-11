Les radars le long des voiries régionales flasheront bientôt davantage

Comme sur les autoroutes, la police ne débranchera plus les radars régionaux ou ne les réglera plus avec des marges de tolérance plus élevées que la vitesse maximale autorisée, rapportent plusieurs journaux flamands.

Jusqu’à l’an dernier, ces pratiques étaient en vigueur sur les autoroutes pour éviter aux services compétents d’être submergés par la masse administrative que représente un trop grand nombre d’amendes routières. Elles ont été supprimées pour les autoroutes et le seront à partir de l’an prochain sur les routes régionales, a répondu le ministre de la Justice à une question du député Wouter Raksin (N-VA).

Le SPF Justice a confirmé l’information. Davantage de personnel sera nécessaire aussi bien à la Justice que dans les centres de traitement de la police fédérale. Un budget a été libéré en conséquence. Davantage d’argent devrait par ailleurs rentrer dans les caisses de l’État puisque, depuis l’application de la mesure sur les autoroutes, le nombre d’amendes est passé de 4,7 millions en 2021 à 6,2 millions en 2022.

La marge technique en vigueur pour éviter des erreurs de mesure des radars est quant à elle toujours d’application.