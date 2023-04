Le Renault Espace cède totalement aux sirènes du SUV

Quarante ans après le premier et révolutionnaire Espace, Renault présente une nouvelle génération (la sixième)… qui ne garde que le nom et une certaine idée de la notion d’espace habitable.

Cette nouveauté pourrait donc décevoir les défenseurs du monovolume français, car le nouvel Espace n’est autre qu’un grand et ordinaire SUV. On est loin des déclarations de la marque qui, dans son communiqué de presse, évoque « un ADN inchangé »… De toute façon, un retour de vrai monovolume était exclu, la gamme Renault compte des versions famille (et même camping-car!) de son van, le Trafic. Cela dit, Renault a promis de l’avoir soigné pour rester une grande familiale accueillante et donc un modèle important dans la gamme. Il sera proposé en version cinq ou sept places avec jusqu’à 32 systèmes d’assistance à la conduite et quatre roues directrices (selon version).

Ce grand SUV, grâce à sa garde au sol suffisante, pourra emprunter des chemins (légèrement) défoncés.

Plus compact, plus habitable

Reposant sur la même plate-forme que d’autres SUV Renault_Nissan, et donc très proche, techniquement, du Nissan X-trail, l’Espace s’étire 4,72 mètres de long et jouit d’une garde au sol de 18 cm. Par rapport à la génération précédente (un crossover qui avait déjà délaissé le style purement monospace) l’habitacle est plus long et les dimensions extérieures plus courtes. Le volume du coffre varie entre 159 litres et 1818 litres en fonction de la configuration des sièges. La banquette centrale coulisse sur 22 centimètres et celle du fond disparaît dans le plancher.

La version d’entrée de gamme Techno dispose déjà d’un cockpit avec deux écrans en forme de « L » couché, dont l’écran tactile vertical de 12’’ situé sur la console centrale. Un affichage tête haute de 9,3 pouces est également disponible en option. Pour assurer ambiance et confort, Renault a prévu un grand toit vitré panoramique (anti-UV) de plus d’un mètre-carré et des sièges au confort très poussé. Le niveau de finition Esprit Alpine est également disponible.

Les deux sièges du fond s’escamotent dans le plancher.

Hybride

La motorisation E-Tech Full-Hybrid 200 se compose d’un trois cylindres turbo-essence et de deux groupes électriques. Le moteur thermique 1,2 litre fournit 131 ch et 205 Nm, le moteur électrique principal 68 ch et également 205 Nm, tandis que l’alterno-démarreur secondaire produit 25 ch et 50 Nm supplémentaires. Ce dernier Il assure les démarrages du moteur thermique et les changements de rapports. Renault annonce une consommation normalisée de 4,7 litres aux 100 kilomètres dans la version la plus légère. Le Renault Espace sera également disponible sous une forme similaire en tant que nouvel Outlander du partenaire de l’alliance Mitsubishi. Les commandes du nouvel Espace seront ouvertes dans le courant du printemps 2023.