Le Hyundai Staria répond aux besoins des personnes à mobilité réduite

En coopération avec le spécialiste Paravan, Hyundai propose le Staria transformé pour les besoins des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Le véhicule vient d’être présenté pour la première fois lors du salon Rehacare à Düsseldorf (du 13 au 16 septembre derniers).

Excellente base

Avec des équipements tels que les deux portes coulissantes et le hayon à ouverture assistée, le régulateur de vitesse adaptatif basé sur la navigation, ainsi que le mode Passenger-View, le monospace était une excellente base pour devenir un monovolume dédié aux PMR utilisant un fauteuil roulant pour se déplacer. Des solutions sont possibles aussi bien pour les conducteurs handicapés que pour les passagers.

Pour garantir l’espace nécessaire à la tête, le plancher du Staria est abaissé du montant A au montant C lors. On profite ainsi d’un habitacle « sans barrières » d’une hauteur de 1,40 mètre, dans lequel il reste encore de la place pour une rangée de sièges pour trois personnes, en plus du fauteuil roulant. Le monospace est adaptable de manière flexible et peut par exemple être équipé d’un élévateur et d’une console de transfert.

Commande vocale

Paravan peut aussi adapter le système de conduite et de direction numérique Space Drive avec les appareils de saisie correspondants, une direction plus légère, un anneau d’accélération ou divers appareils manuels mécaniques pour la commande de l’accélérateur et du frein. La Hyundai Staria peut également être équipée de l’unité de commande Paravan Touch et de la commande vocale Paravan, qui activent non seulement les fonctions primaires, mais aussi les fonctions secondaires telles que les clignotants, le klaxon, les phares ou encore le pare-soleil électrique. Il est également possible de l’équiper du bouton rotatif universel Multi-Mote sur le volant. Et pour ne rien gâcher, le Staria conserve tout son pouvoir de séduction ! Prix sur devis.