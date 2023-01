Le coût énergétique de la voiture électrique rattrape celui de la voiture à essence

La recharge des voitures électriques aux bornes publiques devient plus chère: le fournisseur BlueCorner augmente fortement ses prix.

Bien que les prix de l’énergie semblent diminuer sur les marchés internationaux, les fournisseurs de bornes de recharge augmentent leurs tarifs, avec un certain retard. En raison de ce prix plus élevé de l’électricité, le coût énergétique par 100 km est aujourd’hui plus élevé pour les conducteurs de voiture électrique que pour les détenteurs d’un moteur à essence classique.

Les tarifs pour charger une voiture électrique augmentent

Le fournisseur de bornes de recharge Blue Corner vient d’annoncer ses nouveaux tarifs et on ne peut qu’en conclure que la conduite électrique est une fois de plus devenue beaucoup plus chère. Les nouveaux prix de l’électricité risquent de ralentir le déploiement de la conduite électrique, car l’énergie nécessaire pour parcourir 100 km à l’électricité coûte aujourd’hui plus cher que celle nécessaire pour parcourir 100 km à l’essence, qui a été pendant des décennies la forme d’énergie la plus coûteuse pour se déplacer. Une voiture électrique consomme en moyenne 20 kWh/100 km, à raison de 0,62 €/kWh, 100 km de conduite coûtent 12,4 euros. Une voiture à essence comparable avale 6 l/100 km et cela vous coûtera 10,08 euros aujourd’hui, le prix de l’essence étant de 1,68 euro/l.

Lire aussi | Bornes de recharge électriques à domicile: pas forcément moches

La borne de recharge aussi chère que la recharge à domicile

Il est frappant de constater qu’un certain nombre de fournisseurs commencent seulement à adapter leurs tarifs, au moment même où le prix de gros de l’électricité a tendance à baisser. C’est probablement dû aux accords de prix fixes dont un certain nombre d’acteurs pourraient bénéficier jusqu’à la fin de 2022. Le tournant de l’année pourrait également être le moment où les fournisseurs d’infrastructures de recharge devront à leur tour payer des tarifs plus élevés à leurs fournisseurs. C’est peut-être grâce à des contrats à long terme que ces fournisseurs ont pu fournir de l’électricité à un prix inférieur, au cours des six derniers mois, à celui que les consommateurs devaient payer pour un kWh d’électricité à la maison.

Payer quand on ne recharge pas

Concrètement, vous paierez désormais 0,62 euro/kWh (TVA comprise) via les stations de recharge Blue Corner DC dans la formule de base. Avec le chargeur rapide CC, ce tarif passe à 0,74 euro/kWh. Un détail intéressant est que les « frais d’occupation » seront également facturés. C’est le temps qu’une voiture passe à la borne de recharge lorsque la batterie est entièrement chargée. À la station de recharge normale, le coût sera de 1,8 euro/heure, au chargeur rapide, il sera de 15 euros/heure.