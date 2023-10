La Volvo EX30 en tournée belge

Entre le 1er et le 18 octobre 2023, la nouvelle Volvo EX30 sillonne la Belgique pour s’offrir aux yeux des clients intéressés.

De Verviers à Anvers et Courtrai, le grand public peut ainsi découvrir l’EX30 dans le showroom d’un distributeur Volvo proche de chez lui. Les détails et dates de passage sont décrits dans un site dédié. Le véhicule est une étape importante dans la stratégie de la marque Volvo dans les années à venir. En descendant en gamme (donc en prix), l’EX30 s’adresse à un public beaucoup plus large et se révèle beaucoup plus pratique en environnement urbain.

Le Volvo EX30 se décline en version Cross Country

SUV compact

Avec le nouveau EX30, Volvo lance son plus petit SUV 100% électrique. Il s’agit donc du quatrième modèle 100% électrique de Volvo, après les XC40 Recharge, C40 Recharge et EX90. Long de 4,23 m, il rend plus de 20 cm au XC40. Techniquement, il repose sur la même base que la Smart #1. Sa verison à un seul moteur délivre déjà 272 ch et promet 344 km d’autonomie. L’EX30 équipé de la batterie NMC (lithium, nickel, manganèse, cobalt) porte l’autonomie à 480 km. Il y a aussi une version bimoteur du EX30 (baptisée Twin Motor Performance offre) développant 428 ch et annonçant 460 km d’autonomie.

À l’intérieur, Volvo opte pour sa traditionnelle ambiance zen. Les infos de conduite sont regroupées sur un unique écran central de 12,3’’ très moderne et riche.

Volvo EX30, un habitacle très épuré

Prix « accessibles »…

… pour un SUV électrique s’entend. La l’EX30 commence à 38.990 € TVAC, un tarif qui inclut un contrat d’entretien de cinq ans/150.000 km. Une somme, certes, mais à la portée de plus de Belges, surtout en ce qui concerne les achats/locations opérés dans le cadre d’une activité professionnelle.